Especialistas advierten que simulación de candidaturas pone en riesgo la representación de grupos prioritarios

En un seminario del IECM y la AMECIP, se advierte que la falta de datos, la autoadscripción y la simulación dificultan una representación política efectiva.

En el seminario “Reforma electoral, grupos de atención prioritaria y acciones afirmativas”, especialistas señalaron que uno de los principales obstáculos para garantizar una representación política efectiva de estos sectores es la simulación en las candidaturas, práctica que puede desvirtuar el sentido de las acciones afirmativas.

El encuentro fue organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México y la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, y se realizó en el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México. Ahí se discutieron los avances, desafíos y áreas de oportunidad en la aplicación de medidas destinadas a ampliar la participación política de los Grupos de Atención Prioritaria.

La consejera electoral Maira Melisa Guerra Pulido expuso que las acciones afirmativas han pasado de ser mecanismos opcionales a esquemas más robustos que buscan corregir desigualdades históricas y estructurales.

Sin embargo, advirtió que su implementación enfrenta dificultades relacionadas con la acreditación de identidades, la ausencia de datos suficientes y la autoadscripción.

“Las acciones afirmativas son medidas especiales, temporales y proporcionales que adopta el Estado para corregir desigualdades históricas y estructurales que han impedido a ciertos grupos ejercer plenamente sus derechos.

En materia electoral, estas acciones han permitido avanzar en la representación, aunque enfrentamos retos como la simulación, la falta de datos y la autoadscripción”, señaló.

En la tercera sesión del seminario, dedicada a las acciones afirmativas para la comunidad afromexicana y de la diversidad sexual, la consejera electoral Cecilia Aída Hernández Cruz subrayó que, pese a los avances, persisten retos para consolidar una representación política auténtica.

“La forma en la que se puede evitar la simulación es la construcción de candidaturas con liderazgos reales. Para ello, los partidos deben trabajar de manera constante con los grupos de atención prioritaria y no generar postulaciones al vapor sólo para cumplir requisitos”, indicó.

Desde la sociedad civil, Briana Angélica Gálvez Flores, investigadora en Racismo MX, señaló que la población afromexicana enfrenta barreras como la invisibilización, el racismo y la falta de reconocimiento institucional, lo que también se refleja en el ámbito político-electoral.

Consideró que las acciones afirmativas deben diseñarse a partir de las propias comunidades para evitar simulaciones y lograr una representación que responda a sus demandas.

Carlos Báez Silva, director de la División de Ciencias Sociales del campus sede, planteó que la representación política de estos grupos abre debates complejos sobre si los espacios deben asignarse en proporción a su presencia poblacional y bajo qué criterios, discusiones que, dijo, son necesarias para fortalecer la democracia y el intercambio plural de ideas.

Por su parte, Carlos López López, presidente de Red Gay Latino, propuso establecer sanciones para quienes usurpen candidaturas destinadas a representar a estos sectores y planteó que las medidas también deberían alcanzar a los partidos políticos que avalen postulaciones indebidas.