Invitan en Naucalpan al Tianquiztli Tlatilca para promover cultura y consumo local

Con el objetivo de impulsar la economía local y fortalecer las tradiciones culturales, el Gobierno de Naucalpan anunció la realización del “Tianquiztli Tlatilca”, un evento que reunirá a productores, artesanos y cocineros tradicionales en un mismo espacio abierto al público.

La actividad, organizada a través de la Dirección de Bienestar e Inclusión Social, se llevará a cabo los próximos 15 y 16 de abril en la explanada de los edificios anexos al Palacio Municipal, en un horario de 9:00 a 16:00 horas. Durante estos dos días, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de productos elaborados por manos locales, así como de la riqueza gastronómica que caracteriza a la región.

El Tianquiztli Tlatilca busca convertirse en un punto de encuentro entre la ciudadanía y los creadores locales, ofreciendo un mercado lleno de color, identidad y tradición. En este espacio, cada pieza artesanal refleja el trabajo, la dedicación y la historia de quienes las elaboran, mientras que los platillos típicos representan el legado culinario que ha pasado de generación en generación.

Entre las actividades principales destaca la exposición y venta de productos artesanales, donde se podrán encontrar textiles, accesorios, artículos decorativos y diversas creaciones únicas. Asimismo, la gastronomía tradicional tendrá un papel importante, ya que los visitantes podrán degustar antojitos y platillos preparados por cocineras y cocineros locales.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de iniciativas tienen como finalidad apoyar directamente a los pequeños productores, quienes muchas veces dependen de estos espacios para dar a conocer su trabajo y generar ingresos. Además, destacaron que fomentar el consumo local contribuye al desarrollo económico de la comunidad y fortalece el tejido social.

El evento también representa una oportunidad para que las familias de Naucalpan y visitantes de otros municipios convivan en un ambiente cultural y recreativo, en el que se promueve el orgullo por las raíces y las tradiciones del municipio.

En este sentido, el gobierno municipal hizo un llamado a la población para asistir y formar parte de esta experiencia, resaltando la importancia de valorar el trabajo artesanal y consumir productos hechos en la localidad.

Se dió a conocer que para obtener más detalles sobre el Tianquiztli Tlatilca, las personas interesadas pueden comunicarse al número telefónico 55 1199 6742. Con este tipo de eventos, Naucalpan reafirma su compromiso con la promoción de la cultura, el apoyo a los artesanos y el fortalecimiento de la economía local.