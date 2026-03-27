Llaman a extremar precauciones en carreteras del Estado de México durante Semana Santa

Ante el incremento del flujo vehicular durante el periodo vacacional de Semana Santa, el Gobierno del Estado de México hizo un llamado a la población para tomar precauciones al viajar por carretera, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar traslados seguros.

La administración encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez exhortó a las y los mexiquenses, así como a visitantes, a respetar los señalamientos viales y conducir con responsabilidad, especialmente en estas fechas en las que aumenta considerablemente el tránsito.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa, durante los días de asueto se registra mayor circulación en los 465 kilómetros que comprenden las 12 carreteras de cuota administradas por el estado, así como en los más de cuatro mil kilómetros de vialidades libres de peaje y autopistas federales que atraviesan la entidad.

El funcionario subrayó la importancia de revisar las condiciones físico-mecánicas de los vehículos antes de salir a carretera. Entre los aspectos a verificar destacan el nivel de aceite, anticongelante, presión y estado de las llantas, el sistema de frenos, así como el funcionamiento de las luces delanteras y traseras, con el fin de evitar fallas que puedan derivar en accidentes.

Asimismo, hizo un llamado especial a quienes utilizan motocicleta, para que porten casco y equipo de protección completo, además de conducir con precaución y respetar a peatones y otros automovilistas.

Por su parte, el director general del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), Roberto Carlos Álvarez Juárez, recomendó el uso obligatorio del cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y evitar distracciones como el uso del teléfono celular al conducir.

También advirtió que no se debe manejar bajo los efectos del alcohol, drogas o en condiciones de fatiga, ya que, según datos oficiales, alrededor del 75 por ciento de los accidentes viales están relacionados con estas causas.

Las autoridades estatales destacaron la importancia de mantenerse informados sobre las condiciones de las carreteras antes de emprender un viaje, así como considerar el uso de autopistas y libramientos, que suelen ofrecer mayor seguridad para los usuarios.

En caso de emergencia, recordaron que se encuentran disponibles diversos números de atención. Entre ellos, el 911 como número nacional de emergencias, donde se puede solicitar apoyo de corporaciones como la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Fiscalía estatal, policías municipales, Cruz Roja y Protección Civil.

También se puede contactar al 088 de la Guardia Nacional y al 074 de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), este último para recibir asistencia vial en carreteras de cuota.

Finalmente, el Gobierno del Estado de México recomendó planificar con anticipación los trayectos, calcular los tiempos de traslado y respetar la cultura vial, con el propósito de garantizar la seguridad de todos los usuarios y fomentar una movilidad ordenada durante este periodo vacacional.

Con estas medidas, las autoridades buscan reducir riesgos y asegurar que las familias disfruten de sus vacaciones de manera segura y sin contratiempos.