Mejoran acceso al agua potable en Huixquilucan con obra hidráulica en San Fernando

Huixquilucan y agua potable

Con el objetivo de garantizar un mejor acceso al agua potable para miles de familias, el gobierno municipal de Huixquilucan inauguró la remodelación del sistema de rebombeo y el tanque de almacenamiento “San Fernando”, una obra que beneficiará directamente a más de 20 mil habitantes de la zona.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, encabezó la entrega de estos trabajos, destacando que esta infraestructura permitirá mejorar la distribución del agua, sobre todo durante la temporada de estiaje, cuando el suministro suele disminuir en distintas colonias del municipio.

Esta obra impacta de manera directa a vecinos de las colonias San Fernando, Jesús del Monte y La Retama, quienes durante años han enfrentado dificultades para recibir el servicio de agua de forma constante. Con la modernización del sistema, se busca que el recurso llegue de manera más eficiente y continua a los hogares.

Para la ejecución de este proyecto se destinó una inversión superior a 6.7 millones de pesos, como parte del programa “Eficiencia 360°”, impulsado por el organismo Aguas de Huixquilucan, el cual tiene como finalidad modernizar la infraestructura hidráulica en todo el municipio.

Entre los trabajos realizados destacan la sustitución de equipos de bombeo, válvulas y piezas clave, así como la implementación de un sistema “by-pass”, el cual permitió llevar a cabo las obras sin interrumpir el suministro de agua durante su ejecución. Esto fue fundamental para no afectar a los habitantes mientras se realizaban las mejoras.

Además, uno de los avances más importantes es la incorporación de tecnología de telemetría, que permitirá monitorear en tiempo real los niveles, presiones y volúmenes de agua. Esta innovación ayudará a detectar fallas de manera oportuna y a mejorar la toma de decisiones para garantizar un servicio más eficiente.

Durante el evento, autoridades municipales señalaron que este tipo de obras forman parte de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura hídrica y reducir la dependencia del Sistema Cutzamala, del cual actualmente proviene gran parte del agua que abastece al municipio.

En ese sentido, el gobierno local ha impulsado diversas acciones para aumentar sus fuentes propias de abastecimiento, como la perforación de pozos y la rehabilitación de sistemas existentes, con el fin de enfrentar los retos que representa la escasez de agua en el Valle de México.

Finalmente, la alcaldesa reiteró su compromiso de seguir invirtiendo en infraestructura que mejore la calidad de vida de la población, al señalar que el acceso al agua potable es un derecho fundamental. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable del recurso, ante los desafíos que implica el cambio climático y la creciente demanda del vital líquido.

Con esta obra, Huixquilucan avanza en el fortalecimiento de su red hidráulica y da un paso más hacia un servicio de agua más eficiente, continuo y equitativo para sus habitantes.