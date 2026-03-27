Metro ampliará horario en Líneas 1, 2 y 9 por partido de México vs Portugal

Las Líneas 1, 2 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro ampliarán su horario de servicio este sábado 28 de marzo y operarán hasta la 1:00 de la madrugada, con el fin de facilitar el traslado de personas que asistirán al partido de futbol programado en la zona de Santa Úrsula Coapa.

Según el organismo, en estas tres líneas las últimas corridas de trenes saldrán a las 00:30 horas desde sus respectivas terminales. El resto de la red funcionará en el horario habitual de sábado, de 6:00 a 24:00 horas.

En el caso de la Línea 2, el servicio se prestará con normalidad a lo largo de todo su recorrido, de Tasqueña a Cuatro Caminos, durante el horario ampliado.

El Metro recordó que la estación San Antonio Abad, correspondiente a la Línea 2, permanece cerrada hasta nuevo aviso debido a trabajos de rehabilitación, por lo que los trenes no realizan ascenso ni descenso de pasajeros en ese punto.

Asimismo, el organismo reiteró el llamado a las personas usuarias a evitar la caída de objetos metálicos a las vías y permitir el libre cierre de puertas de los trenes, a fin de prevenir retrasos en la operación.