OEM pone en operación sistema fotovoltaico en San Rafael que cubrirá 96% de su consumo eléctrico

La empresa Organización Editorial Mexicana (OEM) puso en operación un sistema fotovoltaico en su edificio corporativo de la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc, con el que cubrirá el 96 por ciento de la demanda eléctrica del complejo donde se imprimen diarios de circulación nacional.

El proyecto está integrado por 963 paneles solares con una capacidad instalada de 616.62 kilowatts pico (kWp) y una generación estimada superior a un millón de kilowatts-hora al año. De acuerdo con datos presentados durante la puesta en marcha, la infraestructura permitirá reducir alrededor de 428 toneladas de dióxido de carbono anuales.

A la inauguración asistió la alcaldesa de **Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien realizó un recorrido por las instalaciones acompañada por directivos de la empresa. Durante la visita se explicó el funcionamiento del sistema y el impacto previsto en el consumo energético del inmueble.

Según la información difundida por la compañía, además del beneficio ambiental, el sistema permitirá generar ahorros proyectados por más de 24 millones de pesos en un periodo estimado de 25 años.

Directivos de la empresa señalaron que la instalación forma parte de una estrategia para reducir costos operativos y disminuir la huella ambiental de una de las sedes editoriales más importantes del país, ubicada en una zona urbana de alta actividad económica y movilidad cotidiana.