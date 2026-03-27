Si las elecciones fueran hoy… Harfuch arrasaría en la CDMX: aventaja encuesta para la Jefatura de Gobierno

Encuesta GobernArte El futuro político de la Ciudad de México comienza a mostrar las primeras preferencias del pueblo mexicano; encuesta revela a Omar García Harfuch como favorito para jefe de Gobierno en 2030.

La consultora política especializada en encuestas y cabildeo, GobernArte, realizó un estudio de opinión pública para conocer el panorama político en la Ciudad de México para las elecciones del año 2030.

El estudio consistió en encuestar a ciudadanos y ciudadanas residentes de la capital de México, mayores de edad y con credencial para votar vigente, cuyo resultado final fue revelado este viernes 27 de marzo a través de la página oficial de la consultora en Instagram.

¿Omar García Harfuch sería el Jefe de Gobierno para 2030? Esto reveló encuesta de GobernArte

El registro de opinión pública se realizó entre el 21 al 26 de marzo de este 2026, teniendo por participantes a mexicanos y mexicanas que residen en la CDMX, además de que se especificó el que fueran personas mayores de edad y quienes contaran con credencial para votar vigente.

La encuesta inició informando a los y las participantes sobre las elecciones para votar al próximo o próxima Jefe/a de Gobierno en la CDMX, ofreciendo la pregunta: “Si el día de hoy fueran las elecciones, ¿por cuál partido político votaría usted?"

De acuerdo con la medición de GobernArte, el partido Morena encabeza la intención de voto con un resultado del 50.1%, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) se posiciona como segunda fuerza en la capital con una intención de voto del 20.2%.

En el caso de Morena, el estudio también reveló la opinión pública acerca de quién debería convertirse en el titular de la Jefatura de Gobierno en la CDMX para las elecciones de 2030, resaltando que Omar García Harfuch lidera con una ventaja clara sobre otras opciones dentro del partido, cuyos porcentajes fueron los siguientes:

Omar García Harfuch: 43.2%

43.2% Adrián Ruvalcaba: 22.3%

22.3% Luisa María Alcalde: 16.3%

16.3% César Cravioto Romero: 10.1%

10.1% Ana María Lomelí: 3.5%

3.5% Javier López Casarín: 2.2%

2.2% Andrés Manuel López Beltrán: 1.8%

1.8% Otro/a: 0.6%

¿Quiénes lideran la encuesta para Jefatura de Gobierno CDMX en otros partidos políticos?

De acuerdo con el estudio reciente de GobernArte para conocer la intención de voto de la población capitalina rumbo a las elecciones de 2030, los políticos y políticas fuera de Morena que lideran en su propio partido como posibles opciones a la Jefatura de Gobierno en CDMX, son:

PAN: Alessandra Rojo de la Vega, con el 40.1% dentro de su partido.

Alessandra Rojo de la Vega, con el 40.1% dentro de su partido. PRI: Jorge Meade Ocaranza, 35.8% en su partido.

Jorge Meade Ocaranza, 35.8% en su partido. Movimiento Ciudadano: Salomón Chertorivski, quien lidera en su partido con 25.1%.

Salomón Chertorivski, quien lidera en su partido con 25.1%. Partido Verde: Jesús Sesma, obteniendo 27.1% en su partido.

Encuesta señala ventaja para Harfuch en la Jefatura de Gobierno: ¿es un estudio confiable?

La muestra utilizada para esta encuesta de intención de voto contó de 585 encuestas repartidas en cada una de las alcaldías, distribuidas de manera representativa para garantizar una aproximación precisa a la población.

El muestreo aleatorio se realizó mediante el uso del software (aplicación) denominado “Odiseo”, que por medio de Inteligencia Artificial considera factores demográficos y geográficos relevantes para la representatividad.

De acuerdo con la consultora política, el margen de error para esta encuesta es del 2.5% y 3.7%, lo que representa un nivel de confianza del 95%.