Viernes rojo en CDMX: asesinan a 2 en la Morelos, uno es menor de edad

Balacera Imagen ilustrativa. (Imagen generada con IA)

Dos personas fueron asesinadas, en la esquina de las calles Vidal Alcocer y José Joaquín Herrera, en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, el adulto y un menor de edad viajaban a bordo de una motocicleta eléctrica, cuando dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta les realizaron los disparos de manera directa y huyeron del lugar.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) que llegaron al apoyo diagnosticaron a ambos sin signos vitales por lesiones de proyectil de arma de fuego, ante ello los policías avisaron al agente del Ministerio Público, quien realizará las investigaciones del caso y los peritajes correspondientes.

En tanto, los policías realizaron un cerco virtual y el análisis de las cámaras de videovigilancia para la identificación de los criminales; en tanto, aseguraron la motocicleta que dejaron abandonada sobre la avenida Circunvalación, a la altura de la calle Misioneros, en la misma colonia.