Alcalde de Tlalnepantla recorre colonias La Sideral y La Cantera para atender demandas ciudadanas

Con el objetivo de escuchar de primera mano las necesidades de la población, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz realizó un recorrido por las colonias La Sideral y La Cantera, donde sostuvo un diálogo directo con vecinas y vecinos.

Durante la visita, el edil caminó por diversas calles de ambas comunidades, acompañado de integrantes de su equipo de trabajo, con quienes supervisó las condiciones en materia de servicios públicos, infraestructura urbana y seguridad. Habitantes de la zona aprovecharon la presencia de las autoridades para expresar inquietudes relacionadas con alumbrado público, pavimentación y mantenimiento de espacios comunes.

El alcalde destacó que estos recorridos forman parte de una estrategia de gobierno cercano a la gente, en la que se busca atender de manera inmediata las problemáticas que afectan a las colonias. Señaló que el contacto directo con la ciudadanía permite conocer de forma más precisa las necesidades reales y establecer soluciones concretas.

Vecinas y vecinos de La Sideral y La Cantera reconocieron la importancia de que las autoridades municipales acudan a sus comunidades, ya que esto facilita la comunicación y genera confianza en la atención de sus peticiones. Asimismo, manifestaron su interés en continuar participando en la mejora de su entorno.

Durante el recorrido, el presidente municipal reiteró su compromiso de trabajar por espacios más dignos y por mejores condiciones de vida para todas y todos. Subrayó que su administración mantendrá una política de puertas abiertas, en la que el diálogo y la colaboración ciudadana sean fundamentales para lograr resultados.

Autoridades municipales informaron que las solicitudes recabadas durante esta jornada serán canalizadas a las áreas correspondientes para su seguimiento, con el propósito de dar respuesta oportuna a cada una de las demandas planteadas por la comunidad.