En Edomex, activan operativo contra incendios forestales en Semana Santa

Prevención de incendios forestales Semana Santa 2026 en Edomex

El gobierno del Estado de México anunció la activación del plan de Vigilancia, prevención y atención a fuegos forestales durante la Semana Santa 2026, a fin de prevenir y atender incendios en zonas de riesgo en la entidad.

La Protectora de Bosques Estatal (Probosque) explicó que el operativo contempla acciones en el periodo vacacional, con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Comisión Nacional Forestal, Protección Civil, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna; así como brigadas municipales, ejidales y comunitarias.

El director general de Probosque, Alejandro Santiago Sánchez Vélez, precisó se han encargado de realizar recorridos de vigilancia en 100 puntos estratégicos de la entidad, entre ellos Ixtapaluca, Ocuilan, Valle de Bravo, Amanalco, Acambay, Coatepec Harinas, Luvianos, Toluca y Zinacantepec, para la detección oportuna posibles incendios y activar protocolos de atención.

Sánchez Vélez mencionó que los lugares señalados anteriormente, los identifican como zonas de alto riesgo. Por ello, informó que ya cuentan con presencia operativa en gran parte del territorio para una respuesta inmediata ante cualquier contingencia.

El titular de la Probosque reveló que utilizan drones para el monitoreo de presencia de calor, lo que fortalece la toma de decisiones y el despliegue de brigadas en campo.

Asimismo, el funcionario informó que en municipios como Valle de Bravo, el operativo cuenta con apoyo de organizaciones civiles que han donado equipo y herramientas para reforzar las labores de combate de incendios.

Las autoridades estatales enfatizaron que durante la Semana Santa aumenta el riesgo de incendios forestales por la presencia de visitantes, uso de fogatas y pirotecnia en zonas naturales.

Por último, la Probosque hizo un llamado a la población a evitar el uso del fuego en áreas forestales y a reportar cualquier conato de incendio al Teléfono Rojo: 800 590 1700 o al 911.

La Crónica de Hoy 2026