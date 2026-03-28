Entre palmas, silencio y expectativa: Iztapalapa se alista para el inicio de la Semana Santa

Vendedor de Ramos en Semana Santa

A tan solo un día del Domingo de Ramos, las calles de Iztapalapa comienzan a transformarse en un escenario donde la tradición, el comercio y la fe se entrelazan en una atmósfera que anticipa uno de los momentos más importantes del calendario religioso en México. El bullicio aún no alcanza su punto máximo, pero ya se percibe un movimiento constante de familias, comerciantes y organizadores trabajan al unísono para que todo esté listo.

Desde tempranas horas, los alrededores de la iglesia principal lucen abarrotados, no tanto por multitudes, sino por la presencia de vendedores que han encontrado su lugar bajo lonas y mesas cubiertas con manteles coloridos. Ahí, cuidadosamente acomodados, reposan los ramos elaborados con palma, algunos sencillos y otros verdaderamente ornamentados, adornados con flores de papel, listones rojos, morados y blancos, e incluso pequeñas figuras religiosas.

En uno de los puestos, un hombre de mediana edad, con gorra y camiseta verde, trabaja con destreza mientras arma uno de estos ramos. Sus manos se mueven con rapidez, como si repitieran un ritual aprendido desde hace años. Frente a él, decenas de piezas ya terminadas se extienden sobre una mesa azul, formando un mosaico de colores y texturas que atrae la mirada de los transeúntes. Cada ramo no solo representa un objeto de venta, sino también una tradición profundamente arraigada,la de colocar estas palmas benditas en puertas y ventanas como símbolo de protección.

Las familias se acercan, observan, comparan precios y calidad. Algunos buscan lo más económico, otros prefieren aquellos más elaborados, sin importar el costo. Hay quienes preguntan por el significado de ciertos adornos, mientras los vendedores, pacientes, explican con orgullo el trabajo detrás de cada pieza. La escena es cotidiana, pero al mismo tiempo especial, pues marca el inicio de una celebración que transforma por completo la vida de la comunidad.

Gente comprando Ramos anticipados a Domingos de Ramos

A pocos metros de ahí, el panorama cambia. El espacio donde se llevará a cabo la representación del viacrucis comienza a tomar forma. Las estructuras de madera que servirán como escenario están siendo intervenidas por trabajadores que, brocha en mano, aplican una capa uniforme de pintura blanca. El olor a pintura fresca se mezcla con el polvo del suelo y el aire seco del mediodía.

Dos hombres se concentran en cubrir cada rincón de las tarimas, mientras otros más colocan palmas a lo largo de la parte frontal de las estructuras. Estas palmas no son simples adornos; forman parte de la ambientación que dará vida a los pasajes bíblicos representados durante la Semana Santa. Cada detalle cuenta, cada elemento suma para recrear una de las tradiciones más emblemáticas de la capital.

Escenario para el 183 Viacrucis de Iztapalapa

En el centro del espacio abierto, el silencio domina. A diferencia de otros días, cuando la zona suele estar ocupada por diversos puestos de vendimia juguetes, bisutería y artículos varios, ahora luce despejada. La ausencia de estos comercios no es casualidad. Forma parte de la reorganización previa al evento, que busca facilitar el tránsito de miles de personas que, en cuestión de horas, comenzarán a llegar.

La explanada se siente amplia, casi inusualmente vacía. Solo algunos trabajadores y curiosos caminan por el lugar, observando los avances. A lo lejos, una camioneta permanece estacionada, mientras un par de personas supervisan los detalles técnicos. Todo parece avanzar con calma, pero con la precisión de quien sabe que el tiempo apremia.

La presencia de elementos de seguridad también es evidente. Policías recorren la zona, atentos a cualquier situación que pudiera alterar la tranquilidad del lugar. Su labor, aunque discreta, resulta fundamental para garantizar que los preparativos se desarrollen sin contratiempos. Hoy, el ambiente es sereno, casi contemplativo, pero todos saben que esa calma es pasajera.

Y es que este día previo al Domingo de Ramos representa una especie de pausa antes del inicio de la intensidad. Es el último momento de relativa quietud antes de que la afluencia de visitantes crezca exponencialmente. Mañana, las calles se llenarán, los cantos resonarán y la representación cobrará vida frente a miles de espectadores.

Mientras tanto, los habitantes de Iztapalapa aprovechan este espacio de tiempo para ultimar detalles. Algunos continúan comprando sus ramos, otros afinan aspectos logísticos y muchos simplemente observan, conscientes de que están a punto de formar parte de algo más grande que ellos mismos.

La tradición de la Semana Santa en Iztapalapa no solo es un evento religioso; es también una manifestación cultural que involucra a toda la comunidad. Desde los artesanos que elaboran los ramos hasta los actores que participarán en el viacrucis, pasando por los organizadores, comerciantes y autoridades, todos desempeñan un papel fundamental.

Pues si bien en la parroquia de San Lucas se encontraban algunas personas que participarán en el viacrucis y en sus manos cargaban una bolsa negra de la que comenzaron a sacar ropa y accesorios que serán colocados en su cabeza para dar representación a todos los personajes de este Viacrucis.

El contraste entre la actividad en los puestos y la quietud en la explanada refleja ese equilibrio entre lo cotidiano y lo extraordinario. Por un lado, la vida diaria continúa: comprar, vender, caminar. Por otro, se construye un escenario que, en cuestión de horas, se convertirá en el centro de atención.

El sol avanza en el cielo y las sombras comienzan a alargarse. Poco a poco, algunos vendedores recogen parte de su mercancía, mientras otros permanecen atentos a los últimos clientes del día. La jornada no ha sido tan intensa como lo será mañana, pero ha dejado claro que la maquinaria de la tradición ya está en marcha.

En las estructuras recién pintadas, la luz se refleja con fuerza, resaltando el blanco que servirá de fondo para la representación. Las palmas colocadas ondean ligeramente con el viento, como anticipando el movimiento que pronto llenará el lugar.

Así, entre ramos, pintura fresca y vigilancia discreta, Iztapalapa se prepara para vivir una vez más su Semana Santa. Un día antes del inicio, el ambiente es una mezcla de trabajo, fe y expectativa. Todo está listo, o casi, para que mañana, con la llegada del Domingo de Ramos, la historia vuelva a representarse y la comunidad se reúna en torno a una de sus tradiciones más profundas.