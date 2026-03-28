Hasta el 31 de marzo vence el plazo para obtener descuentos en predial y agua en Edomex

Últimos días para ara obtener descuentos en predial y agua en Edomex

El gobierno del Estado de México hizo un llamado a las y los contribuyentes a aprovechar los descuentos vigentes en el pago del Impuesto Predial y los Derechos por Suministro de Agua, cuyo plazo concluye el próximo 31 de marzo.

Las autoridades mexiquenses puntualizaron que buscan incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y apoyar la economía familiar con bonificaciones por pago anual anticipado correspondientes al ejercicio fiscal 2026.

En el caso del impuesto predial, el gobierno estatal afirmó que el beneficio aplica para contribuyentes de los 111 municipios con Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Hacendaria para la Recaudación y Fiscalización, quienes durante marzo pueden acceder a un 4 por ciento de descuento por pago anticipado. Además, las personas que han cumplido puntualmente con este impuesto en los últimos dos años podrán obtener un 2 por ciento adicional.

Asimismo, las autoridades mencionaron que dichos apoyos suman las bonificaciones de hasta el 34 por ciento que pueden otorgar los ayuntamientos a grupos vulnerables, como personas pensionadas o jubiladas, adultas mayores, con discapacidad, viudas, madres o padres solteros sin ingresos fijos, así como menores en situación de orfandad y personas con ingresos limitados o beneficiadas por amnistía estatal. Los porcentajes específicos serán definidos por cada cabildo municipal.

En materia de agua, el gobierno estatal aseguró que el beneficio aplica para contribuyentes de 36 municipios con convenio, quienes podrán obtener un 4 por ciento de descuento en el pago anual anticipado de los derechos por suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Por lo tanto, los gobiernos municipales podrán otorgar bonificaciones de hasta el 38 por ciento a personas en situación de vulnerabilidad.

Para quienes cuentan con medidor, el pago anual anticipado se calcula con base en el promedio del consumo del ejercicio fiscal anterior, con posibilidad de ajustar diferencias en el siguiente periodo.

Las autoridades mexiquenses reiteraron que el trámite es sencillo y puede realizarse en línea a través del Portal de Servicios al Contribuyente, donde es posible generar el Formato Universal de Pago (FUP) tanto para predial como para agua, ingresando los datos correspondientes como la clave catastral o el ID de cuenta.

Una vez generado el formato, el pago puede efectuarse en más de 3 mil centros autorizados de pago o mediante banca electrónica, evitando intermediarios y prácticas indebidas.

Para orientación, las autoridades estatales invitó a la ciudadanía a comunicarse por medio de línea de Atención 800 715 43 50 o al 722 214 29 92 para reportar irregularidades.

La Crónica de Hoy 2026