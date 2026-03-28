IECM promueve entre comunidad migrante en EU mecanismos de democracia participativa

IECM habilita micrositio con información sobre COPACO 2026 y Presupuesto Participativo

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) celebró una reunión virtual con personas originarias de la capital del país que actualmente residen en Estados Unidos con el propósito de promover su participación en la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026-2027.

Durante el encuentro, las consejeras electorales Cecilia Aída Hernández Cruz, Maira Melisa Guerra Pulido y Erika Estrada Ruiz destacaron la importancia de llevar a cabo actividades continuas con la comunidad migrante para que pueda acceder a la mayor cantidad de información posible, lo cual podrá permitir que cada una de las personas participantes pueda constituirse como replicadora de información sobre estos procesos de democracia participativa.

La consejera electoral Cecilia Aída Hernández Cruz explicó que este tipo de encuentros con la diáspora forman parte de las reuniones regionales contempladas en la Estrategia de Vinculación “Voto Chilango 2025-2027″ del IECM, la cual tiene una temporalidad trianual y cuyo objetivo es fomentar la relación institucional con las personas originarias de la capital del país.

Asimismo, reconoció el interés de la ciudadanía en el extranjero por mantenerse informada y conservar un vínculo con su comunidad de origen, particularmente de la diáspora residente en Estados Unidos, por lo que les invitó a integrarse a los canales de comunicación institucional para mantenerse informada.

“Ustedes son nuestra voz en el extranjero y nos encantaría pedirles que esta información la pudieran replicar con las personas que ustedes conocen y que tienen credencial para votar”, anotó.

En su intervención, la consejera electoral Maira Melisa Guerra Pulido explicó que las COPACO son órganos integrados por nueve personas vecinas de cada unidad territorial, electas mediante voto universal, libre, directo y secreto, con carácter honorífico y un periodo de tres años.

Destacó que estas comisiones funcionan como un vínculo entre la ciudadanía y las alcaldías, permitiendo que las necesidades, propuestas e intereses de las colonias sean escuchados.

Las Copaco son este vínculo con las alcaldías, ayudan a que las voces de la ciudadanía se escuchen, que estén presentes los intereses de las colonias, que defiendan sus derechos, que hagan propuestas de cómo mejorar las colonias”, afirmó.

Por su parte, la consejera Erika Estrada Ruiz explicó que el Sistema Electrónico por Internet permite a la ciudadanía participar, particularmente a la que reside en el extranjero, mediante una aplicación móvil que puede descargarse gratuitamente de las tiendas virtuales para iOS y Android*, en la que se realiza un registro haciendo uso de los datos contenidos en la credencial para votar. Detalló que el proceso es sencillo e intuitivo; incluye verificación de identidad mediante captura de datos y prueba biométrica, al tiempo que garantiza la protección de datos personales.

“Queremos que ejerzan sus derechos. Ustedes siguen siendo parte de esta Ciudad”, sostuvo.

Asimismo, recordó que el registro estará disponible del 23 de marzo al 15 de abril, y que la emisión de la opinión para elegir el proyecto con el que más se identifiquen se llevará a cabo en una jornada anticipada del 20 al 30 de abril.

Cabe señalar que las reuniones regionalizadas se realizarán con personas residentes en el extranjero de la Ciudad de México en Europa, América Latina, África y Asia, con el objetivo de incrementar la participación de la diáspora chilanga en los ejercicios de democracia participativa que se celebrarán este año.