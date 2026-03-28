Invitan a participar en “ECO Cambalache” para fomentar el reciclaje en Huixquilucan

Con el objetivo de promover el cuidado del medio ambiente y fomentar la cultura del reciclaje entre la población, autoridades municipales invitaron a la ciudadanía a participar en el programa “ECO Cambalache”, que se llevará a cabo los próximos 14 y 15 de mayo en la explanada municipal.

La iniciativa busca concientizar a las y los habitantes sobre la importancia de separar correctamente los residuos y darles una segunda vida útil mediante prácticas responsables. Durante ambas jornadas, que se realizarán en un horario de 11:00 a 15:00 horas, los asistentes podrán aprender de manera práctica cómo clasificar distintos tipos de desechos y contribuir a la reducción de la contaminación.

Invitan a participar en “ECO Cambalache” para fomentar el reciclaje en Huixquilucan

El evento se realizará en la Explanada Municipal de Huixquilucan, donde se espera la participación de familias, estudiantes y vecinos interesados en adoptar hábitos más sustentables en su vida diaria. A través de actividades informativas y dinámicas, se busca que los asistentes comprendan el impacto positivo que tiene el reciclaje en el entorno.

De acuerdo con la información difundida, el “ECO Cambalache” no solo será un espacio de aprendizaje, sino también de intercambio y participación ciudadana. Este tipo de programas suelen incentivar a las personas a llevar materiales reciclables, como papel, cartón, plástico o vidrio, para intercambiarlos por productos o beneficios, aunque las autoridades recomiendan consultar previamente la mecánica específica del evento.

Se ha señalado que la correcta separación de residuos es una de las acciones más sencillas y efectivas para disminuir la cantidad de basura que llega a los rellenos sanitarios. Además, permite que materiales reciclables puedan reincorporarse a los procesos productivos, reduciendo así el impacto ambiental.

En este sentido, el gobierno municipal reiteró el llamado a la ciudadanía a sumarse a este tipo de actividades que buscan generar conciencia colectiva sobre la importancia de cuidar el planeta. Subrayaron que la participación de la comunidad es clave para lograr cambios significativos en materia ambiental.

Se destacó que “ECO Cambalache” forma parte de una serie de acciones encaminadas a construir un municipio más limpio y sustentable. Con estas iniciativas, se pretende que cada vez más personas adopten prácticas responsables y contribuyan, desde su entorno, a la protección del medio ambiente.