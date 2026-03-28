Presentan la Casa de las 3R’s donde ‘chintololos’ frenaron albergue migrante en Azcapotzalco

Obra Proyecto "Casa de las 3R's" en la colonia Nueva Santa María. (Especial)

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer el proyecto de la Casa de las 3R’s en la colonia Nueva Santa María de la alcaldía Azcapotzalco, un lugar donde convergerán los cuidados, la cultura, actividades recreativas, protección a la infancia y atenciones médicas, con la finalidad de que se reconozcan, redistribuyan y reduzcan la carga de trabajo doméstico no remunerado que recae mayormente en las mujeres.

En marzo del 2025, los vecinos de dicha colonia realizaron un plantón al exterior del predio ubicado en Plan de San Luis y Eje 2 Eulalia Guzmán, tras el intento del Gobierno capitalino por instalar un albergue para migrantes.

Tras más de dos meses de protesta, la Secretaría de Gobierno expresó que gracias a la presión y unión de los habitantes, aceptaron que el sitio no cuenta con las condiciones para albergar a personas en tránsito y en ese momento, la Secretaría del Bienestar iniciará las mesas de trabajo para la construcción de un espacio cultural en beneficio de los vecinos.

Una vez que la Secretaría de Obras avaló que existe el presupuesto suficiente para la construcción de la Casa de las 3’Rs en el 2026, prometieron que a la brevedad iniciará su edificación. En compañía de vecinos, el Gobierno abrió las puertas del inmueble para detallar la propuesta de la construcción del sitio donde se ofrecerán servicios integrales como lavandería popular, comedor, rehabilitación, cuidado infantil y áreas de descanso.

Chantal Genevieve Crespy Serrato, coordinadora general del Sistema de Cuidados en la Ciudad de México, bajo la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN), explicó a los habitantes que la Casa de más de 900 metros cuadrados de extensión contará con:

Centro de Cuidado Infantil para niños de 45 días de nacidos hasta los seis años de edad con comedor, cuneros, ludoteca y sala de infancias

“Apapachando tu corazón”: spa, salón de belleza y terapia alternativa

Casa de rehabilitación con fosa de hidroterapia y electroterapia

Terapia de lenguaje y multisensorial para niños con autismo

Casa de Salud con consultorio de atención ginecológica, medicina preventiva, psicología, odontología y nutrición

Estación Condesa para la identificación de enfermedades de transmisión sexual y canalizarlo para su tratamiento

Jornadas de vacunación

Laboratorio para la detección de enfermedades crónico degenerativas y su posterior vinculación a unidades de salud

Casa de Día para adultos mayores con servicio desde las 9:00 a 17:00 horas para disfrute de actividades, consultas médicas, pláticas, terapias

“El reto es cuidar”: sensibilización del sexo masculino para acoplarlos a la realización de tareas domésticas, como limpieza, cocina y asistencia de los hijos

Salón de asambleas

Actividades culturales

Mural de 300 metros cuadrados en la fachada de la Casa, que emule al que actualmente se encuentra en los muros que serán derrumbados

Baile

Talleres de pintura y dibujo

“Cuicatl, la Ciudad que Suena”: conciertos gratuitos de orquestas, orquestas típicas, danzón, chachachá y rock and roll

“Ciudad Mural”: proyecto de arte urbano que recupera espacios públicos y fortalece la identidad comunitaria mediante murales narrativos creados con la participación de vecinos, que refleja tradiciones y memoria local

Obra Proyecto "Casa de las 3R's" en la colonia Nueva Santa María. (Especial)

Aunque se propuso la instalación de una lavandería y de una cocina popular, los vecinos se opusieron, dado que la colonia Nueva Santa María padece de problemas de desabasto de agua.

La Casa de las 3R’s en Nueva Santa María sería uno de estos 100 proyectos que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, prometió hacer realidad para que las tareas de cuidado para que no recaigan sólo en las mujeres.

“El proyecto vienen la una propuesta de la jefa de Gobierno en entorno al Sistema de Cuidados, para atender a las personas que cuidan y necesitan cuidar, atender todo le ciclo de vida. Contempla diferentes servicios y a petición de los vecinos, aparte de lo que contempla el sistema de Cuidados”, anunció Crespy Serrrato.

Adicionalmente, la coordinadora subrayó que el proyecto está sujeto a modificaciones a petición de inquietudes vecinales.