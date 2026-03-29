Amplían plazo para regularizar trámites de concesiones del transporte público en el Edomex

La Secretaría de Movilidad del Estado de México informó que los transportistas mexiquenses tendrán como nueva fecha límite el 18 de diciembre de 2026 para concluir diversos trámites relacionados con concesiones del servicio público, incluidos otorgamientos, prórrogas, autorizaciones de bases y terminales, derroteros, lanzaderas, alargamientos y modificaciones de ruta, así como gestiones sobre concesiones vencidas que no fueron prorrogadas.

La medida también contempla a personas distintas a los titulares originales de las concesiones que acrediten interés jurídico, quienes podrán gestionar prórrogas, bajas y sustitución de vehículos, conforme a los requisitos establecidos por la autoridad.

El titular de la dependencia, Juan Hugo de la Rosa García, explicó que esta disposición busca dar continuidad al proceso de regularización y ordenamiento del transporte público en la entidad, además de avanzar en la integración de un Registro Estatal de Transporte Público que brinde mayor certidumbre a los prestadores del servicio.

Las disposiciones fueron publicadas en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México en sus ediciones del 19 y 25 de marzo de 2026, luego de que el periodo anterior para realizar estos trámites concluyó el 15 de diciembre de 2025.

De acuerdo con lo publicado el 25 de marzo, la Secretaría abrió la posibilidad para que quienes iniciaron trámites en tiempo y forma puedan concluir gestiones relacionadas con concesiones vencidas no prorrogadas y movimientos adicionales, como cambios de ruta o paraderos. Para ello, deberán acreditar haber realizado el pago de derechos antes de la entrada en vigor del acuerdo y cumplir con los requisitos legales originales.

En tanto, la edición del 19 de marzo instruye a la Dirección del Registro Estatal de Transporte Público a dar continuidad a las solicitudes de prórroga, baja y sustitución de vehículos presentadas por personas distintas a los concesionarios titulares, siempre que acrediten fehacientemente su interés jurídico. Asimismo, se prevé la publicación de una lista inicial de poseedores de concesiones que podrían ser candidatos a la transferencia de titularidad.

Los documentos que podrán presentarse para acreditar dicho interés jurídico son cesiones de derechos entre particulares, ya sea en documento privado o ante fedatario público, así como actas de asamblea de accionistas donde conste la aportación de la concesión a una persona jurídica colectiva.