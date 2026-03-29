Conmemoran en San Fernando el bicentenario del natalicio de Margarita Maza

En el Panteón Civil de San Fernando, autoridades federales y del Gobierno capitalino encabezaron la conmemoración por el bicentenario del natalicio de Margarita Eustaquia Maza Parada, figura vinculada al periodo republicano del siglo XIX y reconocida por su participación en uno de los momentos más complejos de la historia nacional.

La ceremonia fue presidida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y contó con la presencia de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quienes destacaron la relevancia histórica de Margarita Maza y el significado de su reconocimiento en el marco de 2026, declarado como el Año de Margarita Eustaquia Maza Parada.

Durante el acto, Clara Brugada señaló que la conmemoración representa un reconocimiento al papel que desempeñaron mujeres en la construcción del país, particularmente en el contexto de los ideales liberales y republicanos del siglo XIX. Subrayó que la vida de Margarita Maza estuvo marcada por el exilio, la persecución y la defensa de la causa republicana, así como por su cercanía con causas sociales y educativas.

Por su parte, Claudia Sheinbaum indicó que la conmemoración busca revisar la historia nacional con una perspectiva que visibilice la participación de las mujeres en distintos momentos clave del país. Señaló que el legado de Margarita Maza está asociado a valores como la lealtad, el coraje y la inteligencia en un contexto de transformación política.

En su intervención, Brugada vinculó este homenaje con el reconocimiento de otras mujeres que han tenido un papel relevante en la historia nacional, como Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, Carmen Serdán y Elvia Carrillo Puerto.

Al evento asistieron integrantes del gabinete federal, entre ellos la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora; la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza; el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes; así como Sofía Gamio, descendiente de la familia Juárez, y la historiadora Tamara Gabriela Aranda, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

La conmemoración formó parte de las actividades oficiales previstas para este año en torno a la figura de Margarita Maza y su papel en la historia nacional.