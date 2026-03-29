Inicia difusión de proyectos para la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027

Publica IECM resultados de dictaminación de proyectos para Presupuesto Participativo 2026-2027

A partir de este 29 de marzo comenzó el periodo de difusión y promoción de los proyectos que fueron dictaminados como viables para participar en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 en la Ciudad de México.

La etapa concluirá el próximo 16 de abril y tiene como objetivo que la ciudadanía conozca las propuestas que buscan mejorar su entorno inmediato.

Tanto el Instituto Electoral de la Ciudad de México como las personas promoventes podrán realizar actividades informativas en espacios públicos de alta afluencia dentro de cada Unidad Territorial, además de utilizar medios digitales y electrónicos para dar a conocer los proyectos que serán sometidos a opinión ciudadana.

Las acciones de difusión deberán centrarse en explicar el contenido de cada propuesta, así como en informar sobre las modalidades de participación, ya sea de forma presencial o digital.

En el caso de la propaganda impresa, ésta solo podrá distribuirse dentro del perímetro de la Unidad Territorial correspondiente y exclusivamente durante el periodo autorizado. Además, no podrá colocarse en oficinas públicas, templos religiosos, sedes partidistas ni en mobiliario urbano.

Los materiales multimedia también deberán tener carácter informativo, respetar los derechos de autor e identificar claramente el número de proyecto, la Unidad Territorial y la demarcación correspondiente. Una vez concluido el periodo de difusión, estos materiales deberán retirarse.

Las reglas establecen restricciones para garantizar un proceso equitativo. Está prohibido el uso de la imagen de menores de edad, la difusión de mensajes que inciten a la violencia, el uso de recursos públicos o símbolos partidistas, así como cualquier acto de descalificación, coacción o entrega de beneficios a cambio del apoyo ciudadano.

Tampoco se permite la instalación de módulos fijos para promoción, el uso de radio y televisión, ni la difusión de actividades de las Comisiones de Participación Comunitaria o de las personas que las integran.

En caso de incumplimiento, las personas promoventes podrán ser exhortadas a corregir su conducta y, de reincidir, sus proyectos podrían ser sancionados, incluso con la exclusión de la jornada consultiva.

Como parte de las medidas de inclusión, el Instituto organizará foros informativos en aquellas Unidades Territoriales donde participen proyectos impulsados por personas en situación de postración o en prisión preventiva, a fin de que la ciudadanía pueda conocer todas las propuestas. Para estos casos, la difusión podrá realizarse por una persona designada ante la Dirección Distrital correspondiente.

En el caso de proyectos presentados por niñas, niños y adolescentes, la difusión estará a cargo de la persona responsable que autorizó su registro, bajo las mismas disposiciones establecidas.

La convocatoria y lineamientos pueden consultarse en el portal oficial del organismo electoral.