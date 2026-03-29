Investiga Fiscalía capitalina muerte de aficionado que cayó de palco

La Fiscalía CDMX informó que ya investiga y realizó peritajes en torno al fallecimiento de una persona en el Estadio Azteca ahora Banorte), y lamentó lo ocurrido previo al inicio del partido amistoso de la Selección Mexicana.

Con bas en los primeros reportes, la Fiscalía ratfcó que los hechos se registraron en la zona de palcos del inmueble, desde donde la persona cayó hasta el área de estacionamiento.

“Desde el primer momento, personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación acudió al sitio para iniciar las diligencias correspondientes” indcó la FGJCDMX, “se llevó a cabo el aseguramiento de la zona, la fijación del lugar de los hechos y el levantamiento de indicios por parte de peritos especializados en criminalística, fotografía y medicina forense”.

Se aseguraron las grabaciones de cámaras de videovigilancia del estadio y sus accesos, así como la recopilación de testimonios de personas que se encontraban en el lugar, “con el objetivo de reconstruir de manera precisa la mecánica de los hechos y deslindar posibles responsabilidades”.

La Fiscalía CDMX aseguró que continuará con las investigaciones de manera exhaustiva “y mantendrá informada a la ciudadanía conforme se obtengan avances relevantes, en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad y respeto al debido proceso”.