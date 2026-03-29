Iztacalco despliega operativo especial de seguridad y protección civil por Semana Santa

Con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, la Alcaldía Iztacalco implementó un operativo especial de seguridad y protección civil con la participación diaria de más de 150 elementos.

El dispositivo contempla tres recorridos estratégicos en distintos puntos de la demarcación, con la participación de 90 policías auxiliares, distribuidos en 30 por cada sector, y 60 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México correspondientes a los sectores Tlacotal, Iztaccíhuatl y Pantitlán.

A estas labores se suman 30 trabajadores del área de vía pública, quienes realizan tareas de ordenamiento, supervisión y apoyo en espacios públicos, además de brindar orientación a la ciudadanía durante este periodo.

Como parte de las acciones preventivas, la alcaldía incrementó el número de operativos diarios, que pasaron de 12 a 16, incorporando perifoneo en diversas colonias para difundir recomendaciones de seguridad y medidas preventivas entre la población.

En materia de protección civil, el operativo se mantiene activo las 24 horas del día mediante tres turnos: de 08:00 a 15:00 horas, de 15:00 a 21:00 horas y de 20:00 a 08:00 horas. Durante el día operan dos ambulancias, dos brigadas de emergencia, una brigada de prevención y una brigada de dirección. En el turno nocturno, el despliegue se ajusta a las necesidades, con la operación de dos brigadas y una ambulancia, o bien dos ambulancias y una brigada.

Las brigadas están encargadas de atender emergencias, realizar recorridos preventivos y ofrecer atención oportuna a la población ante cualquier eventualidad. Además, en coordinación con distintas áreas de gobierno, se refuerzan acciones de vigilancia en puntos de alta afluencia y servicios urbanos, así como labores de orientación y apoyo a la población durante esta temporada vacacional.