Operativos nocturnos dejan 30 suspensiones y 14 clausuras en marzo en la CDMX

Operativo La Noche de es de Todos

Durante marzo, autoridades capitalinas realizaron 10 operativos del programa “La Noche es de Todos” en establecimientos con actividad nocturna ubicados en distintas alcaldías de la Ciudad de México, todo ello para verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de protección civil, uso de suelo y venta de bebidas alcohólicas.

Las acciones fueron coordinadas por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en conjunto con el Instituto de Verificación Administrativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Como resultado de los operativos interinstitucionales se efectuaron 35 visitas de verificación. En total, 30 establecimientos fueron suspendidos y 14 más clausurados por diversas irregularidades detectadas durante las inspecciones. Además, siete personas fueron detenidas por el retiro o violación de sellos de suspensión, conducta considerada falta administrativa.

Las verificaciones se llevaron a cabo en negocios ubicados en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpan y Venustiano Carranza.

De manera particular, las acciones se concentraron en colonias como San Pablo, Los Ángeles, Buenavista, Zacatepec, Palmitas, Citlalli, Santa Marta Acatitla, Coapa, Prados Coapa, Pedregal de Carrasco, Del Carmen, Ex Hacienda Coapa, Santa Catarina, San Pablo Tepetlapa, Copilco Universidad, Xotepingo, Hipódromo, Lomas de Padierna, Portales, San Pedro de los Pinos, San Miguel, Centro, Vista Alegre, Narvarte y Guerrero, entre otras.

Según la información oficial, este programa busca reducir riesgos, prevenir la comisión de delitos y asegurar que los establecimientos mercantiles con actividad nocturna operen conforme a las disposiciones legales vigentes.