Alertan riesgos por poner objetos en ombligo de los recién nacidos

Muchas familias adoptan esas prácticas no por negligencia, sino por amor, tradición, y por lo que aprendieron de sus padres y abuelos.

La bancada del PAN en Congreso de la Ciudad de México hizo un llamado a la Secretaría de Salud Pública a reforzar acciones de información y prevención para que madres, padres, tutores y personas cuidadoras no coloquen objetos —como monedas, frijoles y botones— en el ombligo de los bebés recién nacidos, ya que se pueden presentar riesgos para su salud.

El promovente del punto de acuerdo fue el legislador Ricardo Rubio, quien destacó que se debe proteger la salud de las niñas y niños desde sus primeros días de vida.

Además, destacó la importancia del cuidado del cordón umbilical en los bebés; indicó que, de acuerdo con evidencia médica, estas prácticas no sólo carecen de eficacia clínica, sino que pueden generar infecciones como la onfalitis, irritaciones en la piel y retrasos en el proceso de cicatrización.

Se cree que con dichas prácticas se previene la hernia umbilical

Rubio descartó que dichas prácticas se traten de negligencia, sino por el contrario, es por tradición y amor que en diversos hogares se colocan monedas, frijoles, botones u otros objetos sobre el ombligo de los bebés, bajo la creencia de prevenir la hernia umbilical.

“Cuando el Estado no informa, el vacío lo llena el mito. Y eso puede poner en riesgo la salud de nuestras niñas y niños”, señaló.

El panista explicó que la hernia umbilical es una condición frecuente que se presenta hasta en 1 de cada 5 recién nacidos, pero que en aproximadamente el 90% de los casos se corrige de manera natural sin necesidad de intervenciones.

En ese sentido, destacó que el problema no radica en las familias, sino en la falta de información clara y accesible por parte de las autoridades sanitarias.

“Este no es un tema de tradiciones, es un tema de salud pública. La prevención comienza con información, y hoy esa información no está llegando como debería”, afirmó.

Por lo anterior, su iniciativa busca que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México fortalezca las acciones de información, prevención y educación en salud dirigidas a madres, padres y personas cuidadoras.

Así como que emita y difunda recomendaciones médicas claras sobre el cuidado del cordón umbilical; implemente campañas informativas permanentes basadas en evidencia científica y refuerce la orientación en hospitales y centros de salud desde el primer nivel de atención.

El legislador recordó que el derecho a la protección de la salud y el principio del interés superior de la niñez están consagrados en el artículo 4º constitucional, por lo que las autoridades tienen la obligación de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo integral de la infancia.

Finalmente, llamó a priorizar la prevención en salud neonatal y a cerrar la brecha de desinformación que aún persiste en temas básicos de cuidado infantil.