Avanza señalización en el Periférico Norte tras 108 km de reconstrucción

La reconstrucción del Periférico Norte entró en su fase final con el inicio de los trabajos de señalización sobre la nueva carpeta asfáltica en un tramo de 108 kilómetros, que conecta Naucalpan con Tepotzotlán.

Las labores se concentran en el balizamiento de carriles, la marcación de salidas y advertencias en curvas, así como en el refuerzo de la visibilidad para la circulación vehicular tanto de día como de noche.

De acuerdo con la Junta de Caminos del Estado de México, las acciones incluyen la colocación de captafaros y reflectores a lo largo de la vialidad, además de la renovación del sistema de luminarias.

El objetivo es complementar la intervención realizada sobre el pavimento con elementos que mejoren la orientación y seguridad de quienes transitan por esta vía.

Avanza señalización en el Periférico Norte tras 108 km de reconstrucción

Autoridades estatales detallaron que el límite de velocidad de 80 kilómetros por hora será marcado directamente sobre el pavimento como medida preventiva para reforzar el respeto a la velocidad máxima permitida.

En paralelo, se llevan a cabo trabajos de desazolve en coordinación con autoridades municipales, con la finalidad de preservar las condiciones de la nueva carpeta asfáltica ante posibles encharcamientos durante la temporada de lluvias.

También se reportan labores de mantenimiento en áreas verdes y mejoras en puentes peatonales ubicados en distintos puntos del trayecto.

Cave recordar que estas acciones forman parte del programa estatal de infraestructura denominado “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, enfocado en la rehabilitación y mantenimiento de vialidades estratégicas en la entidad.