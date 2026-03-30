Benito Juárez despliega operativo de seguridad por Semana Santa

La alcaldía Benito Juárez puso en marcha un operativo especial de seguridad con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, el cual se realizará del 30 de marzo al 5 de abril con el objetivo de reforzar la vigilancia en zonas habitacionales, comerciales, espacios públicos y puntos de alta concentración de personas.

El arranque del dispositivo fue encabezado por el alcalde Luis Mendoza, quien señaló que el propósito es mantener presencia territorial y proximidad con la ciudadanía durante estos días en los que aumenta la movilidad tanto de residentes como de visitantes.

El operativo contempla el despliegue de 40 patrullas adscritas a la estrategia Blindar BJ360°, que recorrerán las 56 colonias de la demarcación, así como calles, parques, centros comerciales y las 129 iglesias donde se realizarán actividades religiosas propias de la temporada.

Las acciones estarán enfocadas principalmente en la prevención de delitos como robo a casa habitación, a comercio y a transeúnte, además de reforzar la vigilancia en estacionamientos de plazas y centros comerciales.

De manera paralela, ocho unidades de Protección Civil permanecerán en alerta permanente las 24 horas para la atención de emergencias. Asimismo, personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil brindará acompañamiento en procesiones y actividades religiosas organizadas en pueblos originarios de la demarcación, con el fin de prevenir incidentes.

La alcaldía informó que estas acciones se realizarán en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y otras áreas del Gobierno capitalino, mientras que la Base Blindar BJ360° operará como punto de primer contacto para la atención de reportes.

También se reforzará la vigilancia en vialidades primarias que atraviesan la alcaldía, como Calzada de Tlalpan, Periférico e Insurgentes, para supervisar el tránsito vehicular y contribuir a la prevención de accidentes durante las salidas y regresos vacacionales.

Con este dispositivo, la alcaldía busca mantener presencia preventiva y capacidad de respuesta durante el periodo de Semana Santa, en un contexto de mayor actividad en espacios públicos y religiosos.