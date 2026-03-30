Capturan a 3 “Cabrera Sarabia”, facción del Cártel de Sinaloa en GAM

Detenidos Los detenidos forman parte de un grupo delictivo dedicado al trasiego de drogas sintéticas. (SSPC)

Elementos del Gabinete de Seguridad federal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a tres integrantes de la célula delictiva “Cabrera Sarabia”, facción que pertenece al Cártel de Sinaloa.

A estos sujetos se les aseguraron 50 kilos de metanfetamina y un vehículo, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Se trata de Alberto Isaac Carbajal Velázquez, Manuel Cárdenas Armentia y Hugo Avilés Páez.

Los “Cabrera Sarabia” son un grupo delictivo dedicado al trasiego de drogas sintéticas en la capital del país.

En las inmediaciones de un centro comercial ubicado en la colonia Guadalupe Tepeyac, de la alcaldía Gustavo A. Madero, se desplegó un operativo especial donde tres personas fueron detenidas y se aseguraron 50 kilos de metanfetamina, así como un vehículo relacionado con los hechos.

Los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.