Celebran en Ecatepec la coronación de Reyes y Reinas de la Primavera de la Tercera Edad

Con música, baile y un ambiente lleno de alegría, el municipio de Ecatepec de Morelos vivió una jornada festiva con la coronación de los Reyes y Reinas de la Primavera de la Tercera Edad, un evento que reconoció la vitalidad y entusiasmo de las personas mayores.

La celebración se llevó a cabo en la explanada municipal, donde decenas de adultos mayores se reunieron para participar en esta actividad organizada en conjunto con el Sistema DIF Ecatepec. El encuentro reunió a integrantes de distintas casas de día y clubes de la tercera edad, quienes disfrutaron de un espacio de convivencia y reconocimiento.

Durante el evento, los asistentes participaron en actividades recreativas que incluyeron música en vivo, bailes y dinámicas que fomentaron la convivencia. Las sonrisas y entusiasmo marcaron la jornada, en la que se destacó la importancia de generar espacios de integración para este sector de la población.

Entre los grupos participantes estuvieron las Casas de Día de Llano de los Báez, Parque Residencial Coacalco, Venta de Carpio, Granjas Valle de Guadalupe, Guadalupe La Venta, Ciudad Azteca, Nueva Aragón, Las Vegas Xalostoc, Icoltzin, Estrella y Héroes 4.ª, así como diversos clubes como Alegría de Vivir, Alfa Omega, Amigos, Amor y Paz, entre otros.

Uno de los momentos más esperados fue la coronación de las y los representantes de la primavera, quienes fueron reconocidos por su participación, carisma y energía. Las autoridades felicitaron a Paula Palacios González y Julio Alejandro Jiménez Ruelas; Angelina Acuña Reveles y Salomón Peña Cruz; Evangelina Macías Castillo y Pablo Paredes Paredes; Elvira Peñaloza García y Jorge Enrique Ramírez Tovar; así como Victoria Rodríguez Borja y Miguel Ángel Fuentes Gómez, quienes recibieron con orgullo sus coronas.

El evento tuvo como objetivo principal resaltar el papel fundamental de las personas mayores dentro de la comunidad, reconociéndolas como parte esencial del tejido social. Asimismo, se buscó promover la cultura de respeto, inclusión y valoración hacia este grupo.

Autoridades municipales destacaron que este tipo de actividades forman parte de las acciones para fortalecer el bienestar emocional y social de los adultos mayores, brindándoles espacios donde puedan mantenerse activos y acompañados.

Además, se subrayó que las personas de la tercera edad representan experiencia, historia y valores que enriquecen a la sociedad, por lo que es importante seguir impulsando programas que favorezcan su integración.

La celebración concluyó entre aplausos, música y momentos emotivos, dejando en claro que la primavera también se vive en el corazón de quienes, con años de experiencia, continúan participando activamente en la vida comunitaria.