Denuncia diputada de Morena campaña negra en su contra

Denuncia diputada campaña negra en su contra

La diputada Judith Vanegas Tapia, perteneciente al grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República (FGR), por violencia política en razón de género.

La representante del Distrito 7 de Milpa Alta y Tláhuac lamentó en conferencia de prensa este tipo de actos y señaló que la campaña negra surgió después de que se diera a conocer una evaluación positiva de su trabajo como representante popular.

Detalló que comenzaron a surgir panfletos y publicaciones en redes sociales que difunden información falsa con la que pretende polarizar y dividir a la ciudadanía de Milpa Alta.

“Saben de dónde vengo, cómo camino y que trabajo para el pueblo, para la ciudadanía”, dijo.

Además destacó que no han sido los cargos los que la definen, sino que se ha ganado la confianza de la gente.

“Hoy más que nunca les digo: no nos van a dividir, no nos vamos a confrontar y no nos van a detener”, advirtió.

Judith Vanegas precisó que los ataques ya rebasaron el límite, ya que éstos se han centrado en su condición de mujer, mismos que ya fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales.

“No vamos a permitir la desinformación. No vamos a permitir ningún tipo de violencia. Menos aún, violencia política en razón de género”, indicó.

La legisladora afirmó que la campaña negra no es casualidad o a la ligera, sino miedo a su trabajo territorial y a la aceptación social que se refleja en el cariño de la gente.

Recordó que, “quienes no trabajan por y para el pueblo quieren regresar a los privilegios”.

Para finalizar, advirtió que nada ni nadie detendrá su trabajo y continuará dando resultados para la gente, para los productores; continuará con los programas comunitarios y las acciones en territorio con Yolopilli, Tlacualli, Módulo Itinerante, entre otros.

Durante la denuncia de los hechos, la legisladora Judith estuvo acompañada de vecinas y vecinos, productores, artistas, artesanos y más que respaldan su gestión.