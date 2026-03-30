¡Golpe al narco! aseguran dos mil dosis de droga y detienen a 6 en GAM, MH, Iztapalapa y Cuauhtémoc

Detenidos Narcomenudistas detenidos durante cateos. (SSC)

Autoridades cumplimentaron seis órdenes de cateo en domicilios ubicados en las alcaldías Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, donde aseguraron más de mil dosis de droga y detuvieron a seis personas.

En diversas viviendas, estos criminales almacenaban y distribuían posible droga.

La primera intervención fue en la calle República de Perú, colonia Centro en la alcaldía Cuauhtémoc, donde fueron decomisadas 54 dosis de cocaína, 36 dosis de marihuana y 500 gramos de la misma hierba a granel.

El segundo cateo se llevó a cabo en la calle Pujato, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, donde aseguraron 98 dosis de cocaína y 70 de marihuana.

En tanto, en un inmueble ubicado en la calle Uruyen, en la colonia Fraccionamiento Torres Lindavista, en la misma alcaldía, los agentes aseguraron 40 dosis de metanfetamina y 102 dosis de marihuana, además detuvieron a una mujer.

La cuarta intervención tuvo lugar en un inmueble ubicado en la calle Ayacucho, en la colonia Fraccionamiento Torres Lindavista, en la misma demarcación, donde las autoridades hallaron 100 dosis de metanfetamina, 190 dosis de cocaína, 99 dosis de marihuana, un kilogramo de esta hierba, un arma de fuego larga y una corta, además de seis cajas de cartuchos útiles, también detuvieron a un hombre y a una mujer.

Asimismo, los oficiales intervinieron en un inmueble ubicado en la calle Héroes de la Intervención, en la colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo, donde decomisaron una bolsa de plástico con un aproximado de 300 gramos de marihuana, 90 bolsitas con cierre hermético con la misma hierba, 199 dosis de cocaína, además de 39 bolsitas con al crystal.

El último cateo tuvo sitio en un departamento ubicado en la avenida Circunvalación en la colonia Ejército de Agua Prieta, alcaldía Iztapalapa, donde se aseguró una báscula gramera, 41 dosis de cocaína, 154 bolsitas con marihuana, dos bolsas con gomas en forma de planta, 62 bolsitas con metanfetamina, dos teléfonos, tres cartuchos útiles, y detuvieron a tres hombres, de 19, 25 y 49 años de edad.

Al término de los cateos, los inmuebles fueron asegurados y sellados, asimismo, se encuentran bajo resguardo policial.