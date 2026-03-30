Inauguran obra de mejoramiento urbano en Avenida Acueducto, en Tlalnepantla Oriente

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la inauguración de los trabajos de mejoramietno urbano en la Avenidad Acueducto, ubicada en la colonia Jorge Jiménez Cantú, en Tlalnepantla de Baz, acompañada por el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz.

La obra forma parte de las acciones impulsadas para fortalecer la infraestructura urbana en la zona oriente del municipio, una de las áreas con mayor densidad poblacional y necesidades de servicios. Con esta intervención, se busca mejorar las condiciones de movilidad, así como brindar mayor seguridad y calidad de vida a las y los habitantes.

Durante el acto inaugural, las autoridades destacaron que este tipo de proyectos contribuyen a general espacios más dignos para la población, al tiempo que impulsan el desarrollo urbano ordenado. La renovación de la vialidad contempla mejoras en la superficie de rodamiento, banquetas, construcción de rampas de accesos, luminaria y servicios básicos, lo que permitirá uina circulación más eficiente tanto para peatones como para automovilistas.

Asimsmo, se subrayó que estas acciones responden a la demanda de vecinos de la colonia Jorge Jiménez Cantú quienes por años solicitaron la rehabilitación de esta importante avenida. La intervención también impacta de manera positiva en colonias aledañas que utulizan esta vialidad como una ruta de conexión.

La gobernadora Delfina Gómez resaltó la importancia de trabajar de manera coordinada entre los distintos niveles de gobierno para atender las necesidades de la ciudadanía, mientras que el alcalde Raciel Pérez Cruz reiteró su compromiso de continuar impulsando obras que beneficien directamente a las comunidades.

Vecinas y vecinos de la zona reconocieron los trabajos realizados, al considerar que mejoran no solo la imagen urbana, sino también la seguridad y funcionalidad del entorno.

Con la inauguración de la Avenida Acueducto, el gobierno estatal y municipal refuerzan su estrategia de inversión en obra pública, enfocada en mejorar la infraestructura y transformar los espacios urbanos en beneficio de la población.