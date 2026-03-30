Inician 187 conductores víspera de la Semana Santa en el Torito

Operativo Operativo Conduce sin Alcohol. (Especial)

Ciento ochenta y siete conductores superaron el límite de alcohol permitido, por lo que fueron trasladados al Centro de Sanciones Administrativas “Torito“, entre el 27 y 29 de marzo.

Previo al inicio de la Semana Santa, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) adscrito al Programa “Conduce Sin Alcohol, realizó 32 mil 745 pruebas AlcoStop (ambiente interior del vehículo) y 516 pruebas de alcoholemia (aire espirado).

En esos tres días, 182 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular.

La Ciudad de México inició el operativo “Semana Santa Segura 2026”, que contempla el despliegue de más de 10 mil elementos de la policía capitalina en calles, accesos carreteros, zonas turísticas, espacios religiosos, centros comerciales y el sistema de transporte público.

El programa Conduce sin Alcohol tendrá presencia estratégica en distintos puntos de la capital. Tanto el gobierno capitalino como la Secretaría de Seguridad coincidieron en que la prevención de accidentes viales es una de las prioridades durante este periodo.