Invitan en Huixquilucan a talleres de lectura infantil durante la primavera 2026

Con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura desde temprana edad, el gobierno de Huixquilucan lanzó la convocatoria para participar en los talleres infantiles “En Primavera, la Biblioteca te Espera 2026”, dirigidos a niñas y niños del municipio.

Estas actividades, organizadas en coordinación con el área de cultura municipal, se llevarán a cabo de manera gratuita en distintas bibliotecas públicas, con la finalidad de ofrecer espacios recreativos y educativos durante la temporada primaveral.

De acuerdo con la información difundida, los talleres incluirán dinámicas como narración de cuentos, lectura en voz alta y ejercicios interactivos que buscan despertar la imaginación de los participantes, además de fortalecer sus habilidades de comprensión y expresión.

Entre las sedes donde se desarrollarán estas actividades se encuentran bibliotecas ubicadas en comunidades como San Martín, San Fernando, Constituyentes de 1917, Jesús del Monte, Magdalena Chichicaspa, Palo Solo y San Juan Bautista. Cada una contará con horarios y fechas específicas, principalmente entre finales de marzo y principios de abril.

Invitan en Huixquilucan a talleres de lectura infantil durante la primavera 2026

Las sesiones tendrán una duración aproximada de dos a tres horas y contarán con cupo limitado, que va de 15 a 25 participantes por grupo, por lo que las autoridades recomendaron a madres y padres de familia acudir con anticipación para asegurar un lugar.

Los talleres contemplan actividades como “Ba-llena de historias” y “De boca en boca y en el pie rebota”, además de lecturas temáticas como “El maravilloso mundo de Tony Wolf”, diseñadas para hacer de la lectura una experiencia divertida y dinámica.

Autoridades municipales destacaron que este tipo de iniciativas forman parte de una estrategia para impulsar la educación y el desarrollo cultural en la niñez, así como para promover el uso de los espacios públicos como las bibliotecas.

Asimismo, señalaron que durante estas jornadas se busca que las y los menores no solo adquieran el gusto por los libros, sino que también encuentren en la lectura una herramienta para el aprendizaje y la creatividad.

La invitación está abierta para que niñas y niños disfruten de esta experiencia literaria en un ambiente seguro y amigable, donde podrán convivir con otros participantes y explorar nuevas historias.