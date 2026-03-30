Operativo desplegará más de 9 mil policías para la Semana Santa en Iztapalapa

Semana Santa 2026: ¿quién será el Cristo de Iztapalapa y cuándo será el Viacrucis? (Cuartoscuro)

La Ciudad de México desplegará un operativo de seguridad con más de 9 mil elementos policiales para acompañar la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa, una de las celebraciones religiosas y culturales con mayor afluencia del país, que este año se realiza por primera vez tras haber sido reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

El dispositivo, coordinado por el gobierno capitalino y la alcaldía, comenzó desde el Domingo de Ramos y se mantendrá hasta el Sábado de Gloria, con presencia permanente de personal de seguridad, tránsito, protección civil y servicios médicos a lo largo del recorrido de 8.7 kilómetros y en los puntos donde se desarrollan los actos principales.

De acuerdo con lo informado por autoridades capitalinas, participarán 9 mil 188 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, apoyados por 549 vehículos, motocicletas, grúas, vigilancia aérea de helicópteros y binomios montados.

A este despliegue se sumarán mil 500 elementos de la Policía Auxiliar asignados a la demarcación.

El operativo contempla presencia diferenciada por día, según las actividades programadas. Para los ensayos y representaciones previas, martes y miércoles, se asignaron más de mil 300 elementos diarios.

El jueves, cuando inicia el recorrido por los Ocho Barrios, el dispositivo se mantendrá desde las 14:00 hasta la noche.

El viernes, día del Viacrucis en el Cerro de la Estrella, se prevé la mayor concentración, con más de 3 mil 200 policías desplegados en la zona. El sábado por la noche, en la Macroplaza Cuitláhuac, continuará la vigilancia durante la última representación.

Las autoridades informaron que habrá cierres parciales y totales en vialidades primarias como Ermita Iztapalapa, Rojo Gómez y avenidas aledañas, por lo que recomendaron a la población utilizar rutas alternas y preferir el transporte público para llegar a la zona.

Afluencia masiva

Cada año, esta representación congrega a cerca de dos millones de personas a lo largo de sus distintas actividades.

Para esta edición, organizadores estiman que la cifra podría acercarse a los tres millones de asistentes, en parte por el interés que ha generado el reconocimiento internacional otorgado por la UNESCO a esta tradición sostenida por los habitantes de los Ocho Barrios de Iztapalapa desde hace 183 años.

El Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa (COSSIAC) es el responsable directo de la escenificación, mientras que las autoridades intervienen en tareas logísticas, de seguridad y atención a visitantes.

La organización comunitaria ha sido uno de los elementos valorados en el reconocimiento internacional, al tratarse de una práctica cultural que ha pasado de generación en generación.

Además del mensaje religioso, la representación se ha convertido en un referente cultural de la ciudad, con elementos históricos y simbólicos que integran tradiciones indígenas, coloniales y contemporáneas.

La magnitud del evento ha obligado, con el paso de los años, a diseñar dispositivos especiales para garantizar condiciones de movilidad, atención médica y orden público.

Servicios para visitantes

Previo a la celebración, la alcaldía realizó intervenciones urbanas en dos polígonos de los Ocho Barrios por donde transita la procesión. De acuerdo con datos oficiales, se invirtieron 22 millones de pesos en el mejoramiento de banquetas, guarniciones, luminarias, pintura de fachadas, rehabilitación de cruces históricas y señalización de calles.

También se habilitaron puntos de hidratación, módulos de atención médica y puestos de protección civil a lo largo del recorrido, especialmente para atender a los participantes que cargan cruces o realizan trayectos descalzos como parte de las penitencias.

Desde el inicio de actividades, con el Domingo de Ramos, la alcaldía reportó más de 42 mil visitantes. Para el resto de la semana se prevé un flujo constante de personas tanto de la Ciudad de México como de otros estados del país e incluso del extranjero.

Autoridades locales estiman que la derrama económica asociada a la celebración podría rondar los 250 millones de pesos, debido al consumo en comercios, alimentos, transporte y servicios vinculados al turismo religioso y cultural.

Coordinación interinstitucional y recomendaciones

El operativo se apoya en un puesto de mando instalado desde el inicio de la semana, en el que participan dependencias de seguridad, tránsito, protección civil, servicios médicos y personal de la alcaldía.

Desde ahí se monitorea en tiempo real el desarrollo de las actividades y se coordinan cierres viales, atención a emergencias y orientación a visitantes.

Las autoridades recomendaron a quienes asistan llevar protección contra el sol, mantenerse hidratados, ubicar los puntos de atención médica y prever tiempos de traslado más amplios por los cortes a la circulación. También se puso a disposición de la ciudadanía el número de emergencias 911 y los canales de información vial para conocer afectaciones en tiempo real.

Además de la representación principal en los Ocho Barrios, la alcaldía acompaña otros ocho viacrucis comunitarios en colonias como San Lorenzo Tezonco, Santiago Acahualtepec y San Miguel Teotongo, donde también se desplegaron apoyos de seguridad y protección civil.