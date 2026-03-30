Panistas revelan plan de acción para evitar problemas en la capital de cara al Mundial

Legisladores del PAN lamentan desorganización del Gobierno local ante el Mundial 2026

Las y los legisladores del PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentaron un paquete de propuestas encaminadas a “corregir los errores” de cara al Mundial 2026 y evitar problemas de movilidad y seguridad en la capital durante la justa deportiva.

Recientemente ciudadanos y funcionarios han señalado que la capital no está lista para recibir al Mundial, cuyo partido inaugural se realizará el próximo 11 de junio, y a los más de 5 millones de visitantes.

El presidente del Congreso local, Jesús Sesma del PVEM, también reprochó que no se ha tomado en cuenta al poder legislativo para evitar que los visitantes vivan un viacrucis en la capital.

El paquete de iniciativas, llamado “Saquémosle Partido al Mundial”, incluye acciones de mejora en la movilidad, seguridad hacia los visitantes, así como evitar abusos en precios alrededor de los juegos.

El coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso local, Andrés Atayde, advirtió sobre la falta de preparación de la capital rumbo al Mundial 2026; destacó que, a pesar de tratarse de un evento de escala global con implicaciones económicas y turísticas relevantes, la ciudad no cuenta con las condiciones necesarias para recibirlo.

“La Ciudad de México está todo menos lista”, lamentó y señaló que incluso en eventos recientes se han evidenciado fallas importantes, atribuyendo esta situación a la falta de planeación y a una actitud reactiva por parte del Gobierno capitalino.

Oportunidad histórica

Destacó que el Mundial 2026 representa una oportunidad histórica para detonar el crecimiento económico, generar empleos y posicionar a la ciudad a nivel internacional; sin embargo, consideró que dicha oportunidad no se ha capitalizado adecuadamente.

“Más allá de ser meramente un espectáculo deportivo, estamos frente a una oportunidad histórica de que este evento sea un punto de inflexión para el crecimiento económico de la ciudad”, señaló.

El diputado local Federico Chávez advirtió que el Gobierno está privilegiando una narrativa de espectáculo en torno al Mundial, en lugar de atender los problemas estructurales de movilidad y seguridad.

Señaló que hay improvisación en la planeación y criticó la falta de garantías para los usuarios del transporte público y la existencia de esquemas diferenciados que generan desigualdad, como la movilidad “VIP”, mientras que la ciudadanía enfrenta saturación, inseguridad y desorganización.

Propuestas clave

En respuesta a esta problemática, destacó dos propuestas clave: la primera, la creación de un seguro de protección a usuarios del transporte público, que obligue al gobierno a responder ante incidentes o fallas en el servicio.

“Si yo compro un boleto del Metro… y por alguna razón no llego, que el gobierno se haga cargo ya sea de alguna afectación médica o incluso del costo del boleto”, ejemplificó.

La segunda, un impuesto al turismo del 3% aplicado al consumo de visitantes, con el objetivo de financiar dicho seguro y mejorar la infraestructura.

“Cobrarle un impuesto directo y que ese dinero lo podamos dirigir para tener un seguro de protección a usuarios o para la infraestructura”.

Chávez aseguró que esta medida permitiría aprovechar la derrama económica sin afectar a los ciudadanos, al tiempo que generaría recursos etiquetados para atender las necesidades de movilidad en la ciudad.

Como propuestas puntuales señaló la Alianza FIFA y Voceros para venta productos oficiales, permitir fan fest locales, revisar la legislación en materia de Airbnb para que exista suficiente oferta, horarios cambiados para personas que vivan en zonas cercanas al estadio.

Así como Uber con permiso de entrar al aeropuerto, el seguro para usuarios del transporte público, la regulación de bici taxis, el impuesto turístico, colocar cámaras de C5 en los puentes de seguridad.

También destacó que debe haber policías de proximidad al mando de la alcaldía, fortalecimiento de la policía turística; prohibición de entrada de autos y motos al centro de la ciudad, únciamente con QR, para hacer peatonal el centro histórico.

La reactivación de los pasos peatonales en los bajo puentes de calzada de Tlalpan y la exigencia de la pronta resolución del problema en Benito Juárez del ambulantaje y prostitución en Calzada de Tlalpan y sus alrededores a causa de la construcción de la ciclovía y su mala planeación.

En su intervención, el diputado Andrés Sánchez Miranda señaló que desde hace tiempo se advirtió sobre la necesidad de fortalecer rubros clave como agua potable, movilidad, vialidades y seguridad, sin que se atendieran dichas demandas.

“Si este gobierno no invertía en infraestructura esto iba a pasar… llegamos a este grado de emergencia donde todo es rápido y sin planeación”.

Como ejemplo, mencionó fallas persistentes en proyectos como la Línea 1 del Metro y el Tren Ligero, evidenciando que “ese es el ridículo que vamos a hacer a nivel internacional por haber planeado las cosas mal”.

También, criticó el manejo presupuestal y la falta de priorización en áreas estratégicas, destacando que existen recursos suficientes que no se han destinado correctamente.

Indicó que el gobierno cuenta con excedentes de recaudación cercanos a 30 mil millones de pesos que debieron invertirse en infraestructura, y cuestionó decisiones como la reducción al presupuesto de seguridad.

Sánchez Miranda advirtió que, ante la cercanía del Mundial, la ciudad no está preparada para atender la demanda adicional de servicios, reiterando la urgencia de invertir de manera responsable para garantizar condiciones adecuadas para habitantes y visitantes.

Finalmente, la diputada Frida Guillen recordó que ya presentó una iniciativa para vigilar los precios de los productos y servicios durante la gesta mundialista para evitar las alzas desmedidas.

Y la legisladora Liz Salgado enumeró una serie de propuestas legislativas presentadas por Acción Nacional que hasta la fecha no han visto la luz en el Congreso capitalino.

Los legisladores fueron respaldados por la presidenta del PAN en la capital, Luisa Gutiérrez Ureña, quien aseguró que el primer ensayo, que fue la inauguración de Estado Banorte con el juego México-Portugal, fue un fracaso, pero se puede mejorar con las propuestas que pone en la mesa Acción Nacional.

“No estamos bien en infraestructura, en movilidad, no estamos listos como país porque no tenemos las condiciones mínimas siquiera para garantizar la vida de nuestras mexicanas y nuestros mexicanos, esa es la verdadera realidad”, dijo la presidenta del PAN CDMX.