Presentan portal de patentes en tiempo real

IMPI y COFEPRIS lanzan nuevo portal (Daniel Augusto)

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) lanzan nuevo portal “PATMED” que permitirá la consulta en tiempo real de la vigencia de patentes.

La presentación de esta nueva herramienta digital fue encabezada por el Secretario de Economía, Marcelo Ebrad, quién resaltó el impacto de actualizar el portal en la economía, la salud y la innovación en México. Añadido a esto el secretario informó que la plataforma busca agilizar procesos, mejorar la transparencia y fortalecer la certeza jurídica de empresas e investigadores.

Además, el portal contendrá la información de patentes vigentes en tiempo real del sector farmacéutico y sanitario garantizando que la información sea accesible para los ciudadanos y empresas.

EL secretario de economía también señalo el fortalecimiento de sectores como el farmacéutico, químico y petroquímico como el futuro en el desarrollo del país; argumento que en el dio sustento la COFEPRIS al señalar que las actividades reguladas representan entre el 10% y el 14% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, situando esta área como uno de los principales motores económico.

El portal también es parte de la estrategia de innovación en México, cuyo objetivo es fomentar un entorno más favorable para la investigación y el desarrollo tecnológico para que México sea un competidor global en industrias de alto valor agregado.

Se remarcó durante la conferencia que el principal objetivo de la plataforma es democratizar el acceso a la información y mejorar los procesos regulatorios, se espera una mayor eficiencia en la introducción de nuevos medicamentos y tecnologías, lo que impacta directamente en la salud pública.

La colaboración entre el IMPI y COFEPRIS será clave para garantizar que el país avance hacia un modelo económico más competitivo, innovador y sustentable.