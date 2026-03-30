Realizan 14 restituciones, aseguramientos y entregas de inmuebles contra despojo en 5 días

Despojo Las acciones incluyeron restituciones, aseguramientos, entregas de menaje y medidas de resguardo jurídico. (FGJCDMX)

Entre el 23 y el 27 de marzo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Gobierno concretaron 14 restituciones, aseguramientos, entregas de menaje y medidas de resguardo jurídico de inmuebles que se mantenían en investigación por el delito de despojo.

De esta manera, las autoridades intervinieron en casos de ocupación irregular, intentos de reingreso y conflictos por posesión de inmuebles. Las diligencias tuvieron que ver con la recuperación de casas, departamentos, terrenos, locales y predios, así como la extracción y entrega de bienes a personas que acreditaron su legítima posesión.

Para este trabajo, el Gabinete contra Despojos intervino en inmuebles ubicados en las alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Coyoacán, donde se atendieron reportes por ingreso sin autorización, sustitución de cerraduras, ocupación violenta, intentos de apropiación indebida y riesgos de reocupación.

De estas intervenciones, se registraron seis restituciones de inmueble, cuatro aseguramientos, tres entregas de menaje y un reenfajillamiento, lo que permitió devolver espacios a personas propietarias o poseedoras legítimas, resguardar predios sujetos a investigación y conservar condiciones legales de custodia en inmuebles vinculados con carpetas abiertas por el delito de despojo.

En algunos casos, además de restablecer el acceso a los inmuebles, fue necesario reforzar sellos, soldar accesos o implementar medidas adicionales para evitar nuevos ingresos irregulares mientras continúan los procedimientos ministeriales y jurídicos.

Adicionalmente, en determinados operativos se brindó atención complementaria derivada de las condiciones encontradas en sitio, particularmente cuando se localizó la presencia de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores o animales de compañía, por lo que se activaron mecanismos institucionales de acompañamiento para salvaguardar derechos, brindar asistencia y garantizar una intervención integral.

Asimismo, se contó con el respaldo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Brigada de Vigilancia Animal y el DIF, así como personal de distintas alcaldías y áreas de apoyo institucional, de acuerdo con las características específicas de cada caso.