Refuerzan coordinación entre Gobierno capitalino y alcaldías para supervisar construcciones en riesgo

Derrumbe Un edificio que se encontraba en proceso de demolición colapsó en un predio ubicado sobre Calzada San Antonio Abad. (Camila Ayala Benabib)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que su administración reforzará la coordinación con las alcaldías para supervisar construcciones que presentan riesgos estructurales, con base en lo establecido en la Ley de Reconstrucción y el esquema de facilidades administrativas previsto en ese marco legal.

La mandataria señaló que el objetivo es salvaguardar la integridad de la población mediante el seguimiento a inmuebles que requieren atención para garantizar su estabilidad.

Explicó que la legislación contempla mecanismos que permiten la participación coordinada de recursos públicos y privados en procesos como la demolición o intervención de edificaciones que representan un riesgo.

De acuerdo con lo expuesto, el gobierno capitalino busca generar condiciones para que propietarios y empresas responsables atiendan estos casos con acompañamiento institucional, a fin de prevenir situaciones de peligro mayores.

Como parte de estas acciones, instruyó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil a realizar recorridos en las 16 alcaldías para identificar y dar seguimiento a las obras que se encuentran dentro del esquema de facilidades administrativas.

La administración capitalina también prevé la instalación de mesas de trabajo en las que participen autoridades del gobierno central, de las demarcaciones, así como propietarios y empresas involucradas, con el propósito de fortalecer la supervisión y delimitar responsabilidades en cada territorio.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Urzúa Venegas, indicó que ya se mantiene comunicación con las autoridades de las 16 alcaldías, a las cuales se les ha enviado información sobre el acuerdo de facilidades administrativas, como paso previo a la realización de reuniones de coordinación.