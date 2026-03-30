Refuerzan vigilancia en Tlalpan por aumento de movilidad durante Semana Santa

La Tlalpan puso en marcha un operativo especial de seguridad con motivo del periodo vacacional de Semana Santa 2026, ante el incremento en la movilidad de personas que salen, permanecen o visitan la Ciudad de México durante estas fechas.

El dispositivo fue activado desde el viernes por la noche en la zona de El Caminero, punto considerado estratégico por su conexión con las principales rutas hacia el sur del país. A partir de ese momento, se intensificaron los recorridos de vigilancia en colonias, pueblos, espacios públicos y zonas de alta afluencia, así como en los accesos carreteros que conectan con el estado de Morelos.

De acuerdo con la alcaldía, el objetivo es reforzar la presencia institucional para prevenir delitos en viviendas y acompañar el flujo de personas que transitan por la demarcación durante el periodo vacacional.

La estrategia local se suma al operativo implementado por el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el cual contempla el despliegue de 10 mil 800 elementos, 782 unidades de emergencia y cinco helicópteros del agrupamiento Cóndores, además de la participación de corporaciones federales y de la Fiscalía General de Justicia.

La alcaldía señaló que, entre el 27 de marzo y el 12 de abril, se prevé una afluencia aproximada de medio millón de personas en la capital del país, lo que incrementa la necesidad de reforzar las acciones preventivas en puntos de conexión hacia el sur.

Asimismo, informó que el operativo no solo incluye tareas de vigilancia, sino también presencia institucional en espacios de convivencia donde se desarrollan actividades propias de la temporada.

Durante este periodo, la demarcación mantiene una cartelera de actividades culturales y deportivas para habitantes y visitantes, bajo resguardo de seguridad.