Rehabilita IECM materiales para Consulta de Presupuesto Participativo y elección de COPACOs

El instituto informó que reutilizó y rehabilitó el 100% de los insumos que se emplearán en los ejercicios de participación ciudadana de 2026 y 2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que durante el primer trimestre de 2026 rehabilitó la totalidad de los materiales que serán utilizados en la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria y en la Consulta de Presupuesto Participativo correspondientes a 2026 y 2027.

De acuerdo con el organismo, estas labores se realizaron a través de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, como parte de un programa permanente orientado a optimizar el uso de recursos públicos mediante la recuperación y reutilización de insumos empleados en procesos anteriores.

Los materiales que fueron sometidos a procesos de revisión y rehabilitación fueron urnas electivas y consultivas, canceles modulares, cajas paquete, crayones triangulares, sellos con las leyendas “votó” y “X”, lupas tipo Fresnel, marcadoras de credencial y bases porta urna.

El instituto detalló que la distribución de estos materiales a las 33 direcciones distritales se llevará a cabo del 6 al 10 de abril, con el propósito de garantizar que todas las Mesas Receptoras de Votación y Opinión cuenten con el equipamiento necesario para la jornada electiva y consultiva.

El IECM señaló que esta práctica, además de asegurar el abastecimiento de materiales, contribuye a la reducción de residuos y al uso eficiente de recursos, en el marco de la organización de los mecanismos de participación ciudadana en la capital.