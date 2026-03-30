Ruvalcaba inaugura canchas de futbol en Cuajimalpa rumbo al Mundial 2026

Adrián Ruvalcaba Suárez

Adrián Ruvalcaba Suárez, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, inauguró dos canchas de futbol en la alcaldía Cuajimalpa como parte de la estrategia “La pelota vuelve a casa”, una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México orientada a la recuperación y creación de espacios deportivos.

En representación de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el funcionario capitalino encabezó los actos que forman parte de un programa que suma cerca de mil 200 espacios intervenidos en la capital.

¿Cómo son las canchas nuevas en Cuajimalpa?

En PILARES Contadero se puso en operación la cancha número 38 del programa, un espacio multifuncional habilitado para futbol, basquetbol y patinaje, lo que amplía su alcance para distintos sectores de la población.

Tras la inauguración, se realizaron actividades con niñas y niños asistentes, quienes participaron en dinámicas deportivas y recibieron balones, en una jornada orientada a incentivar el uso inmediato de las instalaciones.

La segunda intervención se llevó a cabo en el Parque San Francisco, ubicado en la colonia Lomas de Vista Hermosa, donde se inauguró una cancha de pasto sintético destinada a la práctica del futbol. Este espacio se suma a la red de infraestructura deportiva impulsada por la administración capitalina con el objetivo de fortalecer el acceso al deporte en zonas habitacionales.

Durante el acto protocolario participaron figuras del futbol mexicano como Manuel Negrete, quien formó parte de la selección nacional en 1986. También asistieron Félix Cruz Barbosa y Luis Flores, ex jugadores del representativo nacional en esa misma justa mundialista.