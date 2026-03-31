Abre Huixquilucan espacio de escucha ciudadana con Cabildo Abierto

Con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y escuchar de manera directa las necesidades de la población, el Ayuntamiento de Huixquilucan aprobó la realización del Octavo Cabildo Abierto, un ejercicio que busca acercar a las autoridades con los habitantes del municipio.

De acuerdo con la información publicada por La Jornada Estado de México, esta sesión se llevará a cabo el próximo 13 de abril de 2026 en la Sala Alterna de Cabildos, ubicada en el Centro Administrativo de la colonia Pirules.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, hizo un llamado a la ciudadanía para participar en este ejercicio democrático, destacando que este tipo de espacios permiten a los habitantes expresar sus inquietudes, propuestas y problemáticas directamente ante el gobierno local.

Según lo señalado, el Cabildo Abierto es una herramienta que contribuye a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la construcción de políticas públicas más cercanas a las necesidades reales de la población. Además, permite generar un diálogo directo entre autoridades y ciudadanía, lo que ayuda a mejorar la toma de decisiones en el municipio.

Las autoridades municipales explicaron que las y los interesados en participar deberán registrarse previamente en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, ubicadas en el Palacio Municipal, con fecha límite al 8 de abril. Para ello, es necesario presentar una solicitud por escrito que incluya datos personales, el planteamiento a exponer y documentación que respalde la petición.

Asimismo, se informó que este ejercicio está dirigido exclusivamente a habitantes del municipio, quienes podrán participar con voz, aunque sin voto, en los temas que sean competencia del Ayuntamiento. La intención es dar cauce formal a las propuestas ciudadanas y atenderlas mediante las áreas correspondientes.

La alcaldesa subrayó que mantener una relación cercana con la población es clave para lograr un desarrollo integral en las comunidades. En ese sentido, destacó que escuchar directamente a la ciudadanía permite diseñar acciones de gobierno más efectivas y acordes a la realidad social.

Este tipo de ejercicios se ha convertido en una práctica constante en la administración municipal, como parte de una estrategia para fomentar la participación ciudadana y fortalecer la democracia local. A través de estos espacios, los habitantes pueden involucrarse activamente en los asuntos públicos y contribuir a la mejora de su entorno.

Huixquilucan reiteró la invitación a la población a formar parte del Cabildo Abierto, al considerar que la participación social es fundamental para construir comunidades más organizadas, transparentes y con mejores condiciones de vida.