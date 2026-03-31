Ajustan horarios del transporte público en CDMX por Jueves y Viernes Santo

Foto: Especial Foto: Especial (La Crónica de Hoy)

Con motivo de la conmemoración de Semana Santa, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que el jueves 2 y viernes 3 de abril se aplicarán ajustes en los horarios de operación de los distintos sistemas que conforman la Red de Movilidad Integrada (MI).

El cambio impactará a servicios como el Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús, Red de Transporte de Pasajeros, Servicio de Transportes Eléctricos —que opera Trolebús y Tren Ligero—, el Cablebús y el sistema de bicicletas públicas ECOBICI.

De acuerdo con la información oficial, el jueves 2 y viernes 3 de abril el Metro ofrecerá servicio de las 7:00 a las 24:00 horas, horario que corresponde a días festivos. Además, la Red MI permitirá el ingreso con bicicleta a este sistema, así como al Cablebús y al Tren Ligero durante ambos días.

En el caso del Metrobús, el jueves operará de 4:30 a 24:00 horas, mientras que el viernes su servicio iniciará a las 5:00 y concluirá también a la medianoche.

La RTP mantendrá un horario de 5:00 a 24:00 horas durante ambos días. Sin embargo, el servicio de apoyo que habitualmente brinda esta red en la Línea 2 del Metro solo funcionará el jueves en ese mismo horario y no operará el viernes.

Por su parte, el Trolebús, el Trolebús Elevado y el Trolebús Azteca ofrecerán servicio de 5:30 a 23:00 horas en ambas jornadas.

Cambios específicos en Tren Ligero y Cablebús

El Tren Ligero funcionará de 5:00 a 22:00 horas tanto el jueves como el viernes. En este caso, la RTP brindará apoyo en el tramo de Taxqueña a Las Torres de 5:00 a 22:00 horas; después de ese horario y hasta la estación Xochimilco, el traslado se realizará únicamente mediante unidades de apoyo.

El Cablebús tendrá horarios diferenciados: el jueves operará de 5:00 a 23:00 horas y el viernes iniciará más tarde, a las 7:00, para concluir también a las 23:00 horas.

ECOBICI mantendrá disponibilidad de bicicletas de 5:00 a 00:30 horas en ambos días, y sus Centros de Atención a Personas Usuarias permanecerán abiertos en su horario habitual.

En cuanto a los biciestacionamientos, estos estarán abiertos de 7:00 a 24:00 horas.

Servicios sin operación y condiciones para bicicletas

La dependencia también informó que los módulos de Control Vehicular y Licencias, así como las áreas de atención relacionadas con carga, taxi, ruta y el Registro Público del Transporte, no ofrecerán servicio durante estos dos días.

Respecto al ingreso con bicicletas, la autoridad precisó que estará permitido en el Metro, Cablebús y Tren Ligero. En Metrobús, Trolebús y RTP, el acceso estará condicionado a la disponibilidad de espacio dentro de las unidades.

Los parquímetros, en tanto, operarán con su horario normal.

Las autoridades recomendaron a las personas usuarias tomar en cuenta estos ajustes para planear sus traslados con anticipación durante los días santos, especialmente en rutas donde el servicio de apoyo tendrá modificaciones o donde los horarios de arranque serán distintos a los habituales.