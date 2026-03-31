Autoridades mexiquenses entregan deportivo “Santo Tomás de los Plátanos”

Entrega de deportivo “Santo Tomás de los Plátanos"

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, entregó la rehabilitación del deportivo “Santo Tomás de los Plátanos”, un lugar destinado para la convivencia, el deporte y el bienestar de alrededor de 9 mil personas.

Gómez Álvarez señaló que el proyecto no solo representa infraestructura, sino una acción integral que impulsa el desarrollo social, la convivencia y la recuperación de espacios públicos en beneficio de toda la comunidad.

“Este deportivo transforma, recobra la imagen y funcionalidad con la finalidad y el propósito de que vuelva a ser un punto de encuentro para nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes”, manifestó la mandataria estatal.

Aunado a esto, el Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Carlos Maza Lara, precisó que la rehabilitación se realizó con una inversión superior a 13 millones de pesos, transformando un predio que anteriormente contaba únicamente con una cancha de terracería.

Maza Lara reveló que que los trabajos incluyeron la construcción de un pórtico de acceso, andador peatonal y estacionamiento para 10 vehículos; la nivelación del terreno con terraplenes y sistema de drenaje pluvial; la colocación de pasto natural en la cancha de futbol; la construcción de gradas de concreto; la instalación de más de 962 metros de malla ciclónica perimetral y 10 luminarias Led solares, así como la habilitación de un área verde que mejora la imagen urbana del lugar.

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