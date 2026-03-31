Avanza el 60 por ciento de los trabajos de desazolve en Periférico Norte

Trabajos de desazolve en Periférico Norte

La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) informó que han retirado mil 900 metros cúbicos de azolve, es decir, lodo y basura, equivalente al 60 por ciento de trabajos avanzados en el Periférico Norte y a llenar 45 albercas caseras. Estas labores se realizan con el apoyo de 35 elementos de Grupo Tláloc para la mejora de la infraestructura vial y prevención de inundaciones en en el Valle de México.

La CAEM explicó que estas acciones son producto de las labores de limpieza en pozos de visita, bocas de tormenta, rejillas y desazolve, lo que contribuye a la optimización del funcionamiento de la red de drenaje del Periférico Norte y la Autopista México-Querétaro en ambas direcciones, a fin de evitar inundaciones y renovar la infraestructura hidráulica en la zona.

Asimismo, la dependencia estatal mencionó las actividades se han realizado de manera nocturna en coordinación con los municipios de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli para evitar congestionamientos y se han ejecutado con el apoyo de maquinaria pesada como equipos hidroneumáticos tipo vactor, camiones tipo cisterna y de volteo.

Finalmente, la comisión aseguró que los trabajos forman parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en Edomex” y se integran al proyecto de reconstrucción del Periférico Norte cuyo avance es del 80 por ciento, enfocado en la repavimentación, balizaje, colocación de luminarias y poda.

La Crónica de Hoy 2026