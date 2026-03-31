¿Es obligatorio el cambio de placas en Edomex? Información oficial del reemplacamiento 2026

¿Es obligatorio el cambio de placas en Edomex? Esto dice el reemplacamiento 2026

El programa de reemplacamiento 2026 en el Estado de México ya fue confirmado por las autoridades, pero no todos los automovilistas están obligados a cambiar sus placas este año.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas del Estado de México, el trámite aplica principalmente para vehículos cuyas placas ya cumplieron su tiempo de vigencia. En la práctica, esto significa que deberán reemplacar los autos con láminas expedidas en 2021, así como aquellos de 2020 o anteriores que no hayan hecho el cambio en años previos.

Esto se debe a que las placas en el estado tienen una duración aproximada de cinco años, por lo que es necesario renovarlas para mantener actualizado el padrón vehicular.

En contraste, quienes tengan placas más recientes —es decir, de 2022 en adelante— no tendrán que realizar este trámite durante 2026, ya que sus láminas siguen vigentes.

El proceso se llevará a cabo de manera escalonada, del 1 de abril al 31 de agosto, tomando en cuenta la terminación de la placa y el color del engomado. Por ello, las autoridades recomiendan estar atentos al calendario oficial para saber cuándo corresponde hacer el cambio.

No cumplir con el reemplacamiento puede traer consecuencias. Entre ellas, multas, dificultades para verificar el vehículo e incluso posibles restricciones para circular, por lo que se aconseja realizar el trámite dentro del plazo establecido.