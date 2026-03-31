Impulsa Naucalpan talleres ambientales y de aprovechamiento sustentable en San Francisco Chimalpa

El Gobierno de Naucalpan de Juárez anunció la realización de dos talleres demostrativos enfocados en el cuidado del medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales. Las actividades se llevarán a cabo el próximo martes 7 de abril de 2026 en el Barrio de la Viga, específicamente en la Cancha del Llano, en la comunidad de San Francisco Chimalpa.

De acuerdo con la Dirección de Medio Ambiente municipal, estos talleres tienen como objetivo acercar a la población a prácticas sustentables que pueden aplicarse en la vida cotidiana. Bajo el lema “Aprende, crea y cuida tu entorno en un solo lugar”, se busca fomentar la participación de las familias y generar conciencia sobre la importancia de proteger el entorno natural.

El primero de los talleres será el “Jardín de refugio para polinizadores”, en el que se enseñará a los asistentes cómo crear espacios que favorezcan la presencia de insectos como abejas y mariposas, fundamentales para la reproducción de plantas y la conservación de los ecosistemas. Este tipo de jardines puede implementarse en casas, escuelas o espacios comunitarios, contribuyendo a mejorar la biodiversidad urbana.

Posteriormente, se impartirá el taller de “Elaboración de mermeladas”, donde los participantes aprenderán técnicas básicas para aprovechar frutas de temporada y transformarlas en productos caseros. Esta actividad no solo promueve el consumo responsable, sino que también puede convertirse en una alternativa de autoempleo o ingreso económico para las familias.

Las autoridades municipales señalaron que ambas actividades son completamente gratuitas y están dirigidas al público en general. Además, destacaron que no es necesario contar con experiencia previa, ya que los talleres serán demostrativos y guiados por personal capacitado.

El evento se desarrollará en dos horarios: de 10:00 a 12:00 horas y a las 12:00 horas, con el fin de facilitar la asistencia de más personas interesadas. Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación para asegurar su lugar y participar activamente en las dinámicas.

Con estas acciones, el gobierno local reafirma su compromiso con el impulso de políticas públicas orientadas al cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable. Asimismo, busca fortalecer la participación ciudadana en temas ecológicos y promover hábitos que contribuyan a la preservación de los recursos naturales.

Se hizo un llamado a la población de Naucalpan y zonas cercanas a sumarse a estas iniciativas, que además de ser educativas, representan una oportunidad para convivir en comunidad y aprender nuevas habilidades.

“Sumemos acciones por el cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos”, destacaron autoridades municipales, al reiterar la invitación abierta a todas y todos los interesados.