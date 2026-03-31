Incrementa 26% videovigilancia en ruta de viacrucis

Semana Santa 2026: ¿quién será el Cristo de Iztapalapa y cuándo será el Viacrucis? (Cuartoscuro)

La videovigilancia en la ruta de la representación del Viacrucis en Iztapalapa se incrementó 26 por ciento al pasar de 637 cámaras en 2024 a 805 en 2026, informó el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México.

Con motivo de las celebraciones de Semana Santa, la dependencia contribuirá con el despliegue de una de sus unidades móviles (C2M) en el Cerro de la Estrella y habilitó una señal espejo en la alcaldía, lo que permite la retransmisión y visualización de las imágenes de cámaras en tiempo real desde las instalaciones de la demarcación.

Salvador Guerrero Chiprés, Coordinador General del C5, detalló que en la Semana Santa del 2025 se registró una disminución de 11.3 por ciento en los registros relacionados con el perímetro del Viacrucis respecto a los presentados en 2024.

“Esa tendencia a la baja se observa este año con los reportes del Domingo de Ramos cuando registramos una baja de 17.5 por ciento en la incidencia delictiva con respecto al 2025 y se fortalece con la coordinación interinstitucional en el Operativo Semana Santa instruido por la jefa de Gobierno, Clara Brugada”, enfatizó.