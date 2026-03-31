Más de 2,500 mujeres solicitan Tarjeta Violeta en la alcaldía Cuauhtémoc

Más de 2 mil 500 mujeres acudieron a la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc para solicitar su incorporación al programa social Tarjeta Violeta, dirigido a quienes realizan labores de cuidado sin contar con ingresos propios.

La convocatoria cerró con una demanda que superó la meta prevista, que contempla beneficiar a mil personas.

El programa ofrece un apoyo económico de hasta 15 mil pesos anuales, entregados en tres ministraciones, además de acceso a servicios de salud y actividades orientadas al fortalecimiento físico y emocional de las beneficiarias.

La recepción de solicitudes se llevó a cabo en la sede de la alcaldía, donde durante varios días se concentraron mujeres interesadas en acceder al apoyo. La autoridad local indicó que el objetivo es reconocer y respaldar a quienes dedican su tiempo a tareas de cuidado, una labor que en la mayoría de los casos no es remunerada.

Tras el cierre del registro de Tarjeta Violeta y ante la alta participación registrada, la alcaldía informó la apertura de un nuevo periodo de inscripción para otro programa social denominado “Chambéale con Amor”.

Este programa está dirigido a personas de entre 18 y 60 años que residan en la demarcación, cuyos ingresos se ubiquen por debajo de la Línea de Pobreza Urbana y que tengan al menos un dependiente económico.

El apoyo previsto es de hasta 10 mil pesos anuales por persona, también distribuidos en tres ministraciones.

El registro para “Chambéale con Amor” permanecerá abierto del 30 de marzo al 1 de abril en la explanada de la alcaldía, donde se estarán recibiendo las solicitudes de las personas interesadas en incorporarse.