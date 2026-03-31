PAN alerta que el riesgo sísmico no se incluye en el Plan General de Desarrollo

Sismo 2017 CDMX Labores de rescate en el edificio colapsado en la calle de Petén y avenida Zapata (Juan Pablo Zamora Pérez)

La presidenta de la Comisión de Planeación del Congreso capitalino, Olivia Garza, impulsa una reforma para incorporar de manera obligatoria el riesgo sísmico en la planeación de la Ciudad de México, esto ante la omisión del Instituto de Planeación de incorporar este tema en el Plan General de Desarrollo (2025-2045).

La legisladora panista recordó que la versión actual del instrumento de planeación, que regirá el desarrollo de la Ciudad para los próximos 20 años, no integra de forma estructural ni vinculante la sismicidad dentro de sus ejes de planeación, “lo que deja a la ciudad en una condición de vulnerabilidad”.

Siguen planeando para reaccionar, no para prevenir

La diputada detalló que el problema no es que no se haya mencionado en el proyecto, sino que no se volvió obligatorio ni vinculante.

“Un instrumento de planeación rector omite uno de los mayores riesgos que tiene la ciudad y sigue planeando para reaccionar y no para prevenir; eso es lo que queremos cambiar”, sostuvo.

Destacó que prevenir no puede depender de la buena voluntad, sino tiene que estar en la ley, “con el actual Plan General vemos que no hay voluntad de incluir la sismicidad, pero nosotros no podemos resignarnos a que se olvide una necesidad tan importante como ésta”, lamentó.

La propuesta propone reformar la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para establecer que el riesgo sísmico sea un criterio transversal y obligatorio en todos los instrumentos de planeación, ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

Con ello, se busca cerrar la brecha entre el diagnóstico técnico y las decisiones de política pública, obligando a que cualquier proyecto de ciudad considere las condiciones del subsuelo y la exposición al riesgo.

“Lo que no es obligatorio, en la práctica no existe, entonces, si no lo están considerando en el Plan General de Desarrollo, nosotros estamos proponiendo que se incorpore a la Ley de Gestión Integral de Riesgos. Es un tema demasiado importante que no puede pasar inadvertido”, refirió.

Ejes principales de la propuesta

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la implementación de evaluaciones estructurales preventivas, es decir, revisiones técnicas a edificios antes de que presenten fallas visibles, con base en factores como antigüedad, ubicación y tipo de construcción.

También propone el uso obligatorio de la microzonificación sísmica y la colaboración con instituciones académicas para actualizar criterios técnicos, con el objetivo de alinear la política pública con la evidencia científica.

Además, plantea que los estudios sísmicos y evaluaciones estructurales se integren de manera sistemática al Atlas de Riesgos, para que la información técnica no quede dispersa y pueda ser utilizada en decisiones reales de planeación.

Garza abundó que la iniciativa también establece que estas acciones deberán priorizar inmuebles estratégicos como hospitales, escuelas y edificios con alta concentración de personas, especialmente en zonas de mayor vulnerabilidad sísmica.

Finalmente, destacó que la propuesta no busca crear nuevas estructuras, sino hacer exigible lo que hoy es sólo diagnóstico, integrándolo de forma clara en el marco legal.

“Ya sabemos dónde están los riesgos; lo que falta es que la ley obligue a actuar en consecuencia”, concluyó.