Proponen que menores reciban apoyo tras pérdida de su madre por feminicidio

Buscan que menores reciban apoyo tras pérdida de su madre por feminicidio

La diputada Valeria Cruz, del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, busca que aquellos menores de edad que enfrentan un duelo, tras la pérdida de su madre a consecuencia de feminicidio, puedan recuperarse y desarrollarse de forma integral recibiendo apoyos por parte del Gobierno.

De acuerdo con datos presentados, en 2019 las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc fueron las que tuvieron el mayor número de carpetas de investigación abiertas por el delito de feminicidio, con 88, 57 y 56 casos, respectivamente.

En entrevista con este diario, detalló que tras este tipo de hechos, muchos de los menores quedan en un escenario de alta vulnerabilidad y muy difícilmente logran reconstruir su futuro.

Destacó que en los últimos años, la violencia feminicida se ha consolidado como una de las manifestaciones más graves de violencia de género en el país, generando no sólo la perdida irreparable de la vida de las mujeres, sino también profundas consecuencias sociales y familiares que impactan directamente en niñas, niños y adolescentes.

Entre ellas la desintegración familiar, inestabilidad económica, afecciones emocionales y psicológicas, interrupción de su desarrollo educativo, y en casos extremos la revictimización derivada de los procesos judiciales.

“Esta situación exige una respuesta institucional inmediata, integral y con enfoque de derechos humanos que garantice la protección efectiva de sus derechos”, precisó.

¿Qué plantea la iniciativa?

Valeria Cruz detalló que se trata de una iniciativa para modificar el Artículo 115 y adicionar el Artículo 115 Bis del citado ordenamiento, en materia de orfandad derivada del delito de feminicidio, para que los menores puedan acceder, de manera prioritaria, a servicios de salud física y mental; además, que se facilite su incorporación a programas de apoyo educativo y social.

La iniciativa señala que cuando niñas, niños o adolescentes queden en situación de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio, la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México deberá:

I. Activar de manera inmediata un plan integral de restitución de derechos.

II. Garantizar acceso prioritario a servicios de salud física y mental.

III. Coordinar la incorporación a programas de apoyo económico y educativo.

IV. Dar seguimiento periódico hasta verificar la restitución plena de derechos.

V. Coordinarse con la Fiscalía y autoridades competentes para evitar revictimización.

La también presidenta de la Comisión de Salud del Congreso local precisó que “cuando una niña, niño o adolescente enfrente esta difícil situación, que las autoridades puedan activar mecanismos de atención integral que permitan proteger sus derechos y acompañarlos en su proceso de recuperación y desarrollo”.

La iniciativa se turnó, para su análisis y dictaminación, a las Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y la de Igualdad de Género; también recibió el apoyo de legisladores de distintas bancadas.