PVEM propone eliminar boletos de papel en estacionamientos públicos

Partido Verde propone que se eliminen los boletos de papel en estacionamientos públicos de la CDMX

El grupo parlamentario del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para eliminar los boletos de papel en estacionamientos de plazas y centros comerciales, y sustituirlos por sistemas de cobro digitales.

Lo anterior, con el objetivo de modernizar la Ciudad de México y reducir el impacto ambiental que generan miles de tickets impresos todos los días por parte de los estacionamientos públicos.

La diputada Claudia Morales, quien presentó la iniciativa, señaló que este cambio, que se aplica en ciudades como Toronto, Tokio y Barcelona, permitiría hacer más eficiente el uso de los estacionamientos, reducir filas y evitar problemas comunes como la pérdida de boletos o el pago en efectivo.

La propuesta plantea reformar el artículo 48 de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México para que los estacionamientos públicos faciliten el uso de plataformas digitales y sistemas automatizados de pago, tal como ya ocurre en los parquímetros de la capital.

Morales Cervantes destacó que la eliminación de tickets físicos no sólo representa un avance tecnológico, sino también una medida ambiental concreta, ya que disminuiría el consumo de papel, tinta y residuos, al tiempo que reduciría costos operativos para los establecimientos.

Asimismo, subrayó que la digitalización de estos servicios también beneficiaría directamente a las personas usuarias, quienes podrían pagar desde su teléfono móvil, sin filas y con mayor seguridad, haciendo de su visita a centros comerciales una experiencia más rápida y cómoda.

Finalmente, la diputada afirmó que pequeñas acciones pueden generar grandes cambios, y que avanzar hacia estacionamientos públicos sin boletos físicos es una oportunidad para que la Ciudad de México sea una capital más moderna, eficiente y sustentable.